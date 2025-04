"Met deze Braziliaan komt Pasveer er niet meer in natuurlijk"

"Ik heb wel geconstateerd dat die oude keeper van PSV terecht reservekeeper is", zegt Derksen bij Vandaag Inside. "Dat is nooit een topkeeper geweest, maar er is nu helemaal niets meer van over." Rome-Jayden Owusu-Oduro was geblesseerd, waardoor Zoet mocht keepen.

Matheus Lima Magalhães keept sterk bij Ajax, hij vergelijkt de situatie van Pasveer met die van Zoet. "Ik hoor net dat die Pasveer van Ajax ook nog een jaar wil doorgaan. Met deze Braziliaan komt hij er niet meer in natuurlijk."