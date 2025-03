"Met hem beschikt PSV over de ideale pion om Ajax te laten wankelen"

Pieter Zwart denkt dat PSV en Peter Bosz alle troeven in huis hebben om Ajax te verslaan in het Philips Stadion. Hij denkt dat Ajax gebroken kan worden via de backs van PSV.

"Ajax is het best in wedstrijden waarin precies gebeurt wat Farioli heeft gepland. Dan voeren de spelers simpelweg uit, zonder te worden gedwongen tot lastige beslissingen. De defensieve tactiek geeft dan het gevoel van controle en veiligheid", weet Pieter Zwart bij Voetbal International.

De Amsterdammers ogen echter minder sterk wanneer ze moeten improviseren. "Ajax worstelt zodra tegenstanders net wat anders doen dan verwacht, zoals AZ in de tweede helft. Kasius duikt na de hervatting steeds vaker op als back aan de binnenkant."

"Ajax vertoont na die subtiele omzetting direct ander gedrag. Youri Baas, Hato en Godts wijzen en praten, op zoek naar een oplossing", vervolgt hij. "Dezelfde spelers die voor rust steeds simpel de opbouw van AZ hebben ontregeld, zijn nu aan het zweten. Ajax herkent moeilijker de momenten van doorstappen."

Dat kan een wapen betekenen voor PSV. "Met Dest beschikt Bosz over de ideale pion om Ajax op soortgelijke wijze te laten wankelen. Het slechte nieuws voor PSV: doordat deze tactiek gebruikt is in de laatste wedstrijd tegen RKC zal Farioli alvast broeden op een tegenzet."