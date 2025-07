Met rollator gespotte Hélène Hendriks keert binnenkort terug op tv

Hélène Hendriks is binnenkort weer te zien als presentatrice van De Oranjezomer. Vanaf maandag 4 augustus schuift ze opnieuw aan bij de talkshow van SBS6, zo meldt Talpa.

Hendriks maakte in mei bekend dat ze onder het mes moest. De presentatrice moest geopereerd worden aan een beknelde zenuw in haar rug. Hendriks moest daardoor de start van het nieuwe seizoen van De Oranjezomer aan zich voorbij laten gaan. Johnny de Mol nam het stokje over.

Het herstel van Hendriks duurde echter langer dan verwacht. Daardoor werd recent Thomas van Groningen gestrikt als vervanger. Inmiddels is Hendriks voldoende hersteld om weer aan het werk te gaan.

"De persfoto’s zijn gedrukt. Niets staat een terugkeer nog in de weg. Vanaf 4 augustus terug als presentatrice van De Oranjezomer: Hélène Hendriks!", klinkt het op Instagram, bij een foto van Hendriks achter een rollator.