Meulensteen debuteert tegen Ajax: "We maakten het ze moeilijk"

Melle Meulensteen maakte zondag zijn basisdebuut voor Go Ahead Eagles in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2). De 26-jarige middenvelder scoorde meteen en hielp zijn ploeg aan een punt tegen de Amsterdammers, maar helemaal tevreden is hij nog niet.

"Het zijn geen drie punten", begint hij na afloop van het duel tegenover ESPN. "Als je over het perfecte debuut wil spreken, dan is het een goal maken én winnen”, begint Meulensteen, die deze zomer overkwam van Sampdoria. "Nee, ik ben blij dat ik een goal heb gemaakt. Ik vind dat we goed speelden vandaag."

"We maakten het Ajax moeilijk om druk te zetten op ons. Ons plan was goed duidelijk voor iedereen. We speelden gecontroleerd, alleen de kansen kwamen niet helemaal. Maar als we deze lijn doortrekken, dan gaat dat nog wel komen", vervolgt hij.

Vlak voor rust zorgde Meulensteen de gelijkmaker. "Ik heb in Italië twee goals precies op deze manier gemaakt. Bij die eerste bal kijkt iedereen, bij de tweede afvallende bal loopt iedereen naar voren. Als er dan iemand blijft hangen, sta je niet buitenspel en dan gaat de bal erin", aldus de middenvelder van Go Ahead Eagles.