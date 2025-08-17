Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Meulensteen debuteert tegen Ajax: "We maakten het ze moeilijk"

Voetbal
Cherine Benjmil
Melle Meulensteen
Melle Meulensteen Foto: © Pro Shots

Melle Meulensteen maakte zondag zijn basisdebuut voor Go Ahead Eagles in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2). De 26-jarige middenvelder scoorde meteen en hielp zijn ploeg aan een punt tegen de Amsterdammers, maar helemaal tevreden is hij nog niet.

"Het zijn geen drie punten", begint hij na afloop van het duel tegenover ESPN. "Als je over het perfecte debuut wil spreken, dan is het een goal maken én winnen”, begint Meulensteen, die deze zomer overkwam van Sampdoria. "Nee, ik ben blij dat ik een goal heb gemaakt. Ik vind dat we goed speelden vandaag."

"We maakten het Ajax moeilijk om druk te zetten op ons. Ons plan was goed duidelijk voor iedereen. We speelden gecontroleerd, alleen de kansen kwamen niet helemaal. Maar als we deze lijn doortrekken, dan gaat dat nog wel komen", vervolgt hij.

Vlak voor rust zorgde Meulensteen de gelijkmaker. "Ik heb in Italië twee goals precies op deze manier gemaakt. Bij die eerste bal kijkt iedereen, bij de tweede afvallende bal loopt iedereen naar voren. Als er dan iemand blijft hangen, sta je niet buitenspel en dan gaat de bal erin", aldus de middenvelder van Go Ahead Eagles.

Gerelateerd:
Youri Baas en Raúl Moro

Baas prijst ploeggenoot: "Ik vond hem daar heel goed spelen"

0
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Heitinga krijgt kritiek: "Hij doet hetzelfde als een jaar geleden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 1 5 3
4 FC Utrecht 1 4 3
5 AZ 1 3 3
6 Ajax 1 2 3
7 Feyenoord 1 2 3
8 Fortuna Sittard 1 0 1
9 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd