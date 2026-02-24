Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Meulensteen tipt Manchester United: "Hij was geweldig bij Ajax"

Bjorn
René Meulensteen
René Meulensteen Foto: © Pro Shots

René Meulensteen heeft transferadvies gegeven aan Manchester United en andere clubs uit de Premier League. De voormalig assistent-trainer van Sir Alex Ferguson bij Manchester United raadt aan om Jorrel Hato over te nemen van Chelsea.

Hato komt bij de Engelse club niet veel aan spelen toe. "Het is een teleurstellende transfer voor hem, want hij was echt geweldig bij Ajax", zegt Meulensteen in gesprek met BetGoat. "Dan komt een club als Chelsea in beeld, omdat ze alle beste spelers overal vandaan willen halen. Dat betekent echter niet per se dat ze passen bij de manier waarop het team wil spelen. Hato is een van de spelers die nog niet echt zijn draai heeft gevonden."

De linkspoot kon niet alleen sportief een flinke stap zetten, maar ook financieel was het een grote transfer voor Hato. "Maar jonge spelers moeten spelen", geeft Meulensteen aan. "Niemand kan spelers succes garanderen, maar je wil wel een idee hebben van het plan van de manager en wat hij voor jou in gedachten heeft."

Hij had gehoopt dat Hato meer minuten had gemaakt. "Hij is heel veelzijdig en kan als linksback, centrale verdediger en nummer zes spelen. Technisch is hij heel erg goed", aldus Meulensteen, die beseft dat het bij Chelsea er nu niet uit komt. "Het zou me niet verbazen als hij op zoek is naar een uitleenbeurt of een andere uitdaging. Als ik een Premier League-club was, inclusief Manchester United, en Hato is beschikbaar of zou dat worden, dan zou ik zeker naar hem kijken. Hij is nog erg jong en heeft enorm veel potentie."

