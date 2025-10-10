AD Voetbalpodcast
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Mexicaanse club bevestigt interesse Ajax: "Waren erg te spreken"

Max
bron: Marca
Alexei Dominguez
Alexei Dominguez Foto: © Pro Shots

Ajax heeft interesse getoond in Pachuca-aanvaller Alexei Dominguez. Dat vertelt Armando Martínez, de voorzitter van de Mexicaanse club. 

De twintigjarige aanvaller kwam al bijna vijf wedstrijden in actie voor Pachuca en was afgelopen zomer nog actief op het WK voor club. Dominguez heeft daarmee de interesse in Amsterdam gewekt. "Ajax heeft interesse getoond en was erg te spreken over zijn ontwikkeling.", vertelt Marínez aan MARCA. Dominguez was daarin bij zeven doelpunten direct betrokken.

De interesse komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ajax en Pachuca hebben sinds 2022 een samenwerkingsverband, dus is het logisch dat talenten van de Mexicaanse club al snel in Amsterdam op de radar staan.

