Mexicaanse club bevestigt interesse Ajax: "Waren erg te spreken"

De twintigjarige aanvaller kwam al bijna vijf wedstrijden in actie voor Pachuca en was afgelopen zomer nog actief op het WK voor club. Dominguez heeft daarmee de interesse in Amsterdam gewekt. "Ajax heeft interesse getoond en was erg te spreken over zijn ontwikkeling.", vertelt Marínez aan MARCA. Dominguez was daarin bij zeven doelpunten direct betrokken.

De interesse komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ajax en Pachuca hebben sinds 2022 een samenwerkingsverband, dus is het logisch dat talenten van de Mexicaanse club al snel in Amsterdam op de radar staan.