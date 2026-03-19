'Mexicaanse Messi' eerlijk: "Ik was in onderhandeling met Ajax"

Ajax hoopte zich in het verleden te versterken met Diego Lainez. Het voormalige Mexicaanse toptalent besloot echter niet in te gaan op de avances van de Amsterdammers, dat al een akkoord had bereikt met zijn oude club Club América.

Toenmalig technisch directeur Marc Overmars was bereid om vijftien miljoen euro te betalen voor het destijds achttienjarige talent, die de bijnaam 'de Mexicaanse Messi' droeg. Lainez koos echter voor het Spaanse Real Betis en heeft daar een beetje spijt van.

"Ik zou niets willen veranderen aan wat ik heb meegemaakt, want ik was erg gelukkig bij Betis. Die stap heeft me enorm geholpen, ik heb er veel geleerd. Maar als je er nu van een afstand naar kijkt en alles analyseert, denk ik dat naar Ajax gaan het meest logische was geweest", is Lainez zeven jaar later eerlijk in de podcast Miro de Atrás. "Die route is een natuurlijker proces, waarin je je verder kunt ontwikkelen."

Lainez beaamt dat Ajax veel moeite heeft gedaan om hem vast te leggen. "Ik was in onderhandeling met Ajax, maar toen kwam de voorzitter van Betis en zei ik 'ja' omdat het mijn droom was. Helaas was ik bij Betis een project van een voorzitter die na twee maanden vertrok. Ik paste niet in de plannen van de trainer", aldus de 25-jarige Mexicaan, die in 2023 terugkeerde naar zijn vaderland om bij Tigres te spelen.