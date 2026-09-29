Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"

Mexx Meerdink maakte in de Johan Cruijff Arena zijn debuut bij het Nederlands elftal

Mexx Meerdink maakte in de Johan Cruijff Arena zijn debuut bij het Nederlands elftal Foto: © Pro Shots

Mexx Meerdink kende zondag een droomavond. De spits van AZ begon voor het eerst in de basis bij Oranje en was tegen Servië twee keer trefzeker. Voor Kenneth Perez kwam het niet als een verrassing.

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"Voor mij was het een kwestie van tijd", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "Geef die jongen even. Die jongen heeft jaren geen hele wedstrijden achter elkaar gespeeld, omdat Troy Parrott een eerste goede spits was. Maar dit kan niet iedereen. Hoe hij trapt, hoe hij de bal aflegt…", stelt Perez. Ook Marciano Vink ziet dat de spits van AZ zich snel heeft ontwikkeld. "Vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Parrott. Nu wordt hij opgehemeld omdat hij geweldig drukzet. Ook voor hem is er extra focus gekomen, dat moet hij meenemen naar AZ", voegt de analist toe.