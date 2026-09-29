Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"
Mexx Meerdink kende zondag een droomavond. De spits van AZ begon voor het eerst in de basis bij Oranje en was tegen Servië twee keer trefzeker. Voor Kenneth Perez kwam het niet als een verrassing.
"Voor mij was het een kwestie van tijd", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "Geef die jongen even. Die jongen heeft jaren geen hele wedstrijden achter elkaar gespeeld, omdat Troy Parrott een eerste goede spits was. Maar dit kan niet iedereen. Hoe hij trapt, hoe hij de bal aflegt…", stelt Perez.
Ook Marciano Vink ziet dat de spits van AZ zich snel heeft ontwikkeld. "Vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Parrott. Nu wordt hij opgehemeld omdat hij geweldig drukzet. Ook voor hem is er extra focus gekomen, dat moet hij meenemen naar AZ", voegt de analist toe.
Perez denkt dat het voor Meerdink beter is als hij snel een transfer maakt. "Hij moet echt daar weg, hij moet getriggerd worden. Sommige spelers hebben blijkbaar prikkels nodig", legt de voormalig profvoetballer - die onder andere bij AZ, FC Twente, Ajax en PSV speelde - uit.
Arno Vermeulen denkt dat zijn goede optreden tegen Servië wel wat clubs heeft wakker geschud. "Bij AZ hebben ze al een rekensommetje gemaakt deze week. Er gaat daar geld op de markt komen. PSV gaat hem weer halen natuurlijk. Van Bommel... Hij gaat naar Eindhoven straks", voorspelt hij.
Ook Ajax zou wellicht een optie kunnen zijn voor de aanvaller, aangezien Marcos Leonardo moeite heeft om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Bovendien is Tolu Arokodare door de club uit Amsterdam gehuurd (met een optie tot koop), waardoor het nog niet zeker is of hij volgend jaar nog in de Eredivisie speelt.
Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"
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