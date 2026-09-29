Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"

Niek
Mexx Meerdink maakte in de Johan Cruijff Arena zijn debuut bij het Nederlands elftal
Mexx Meerdink maakte in de Johan Cruijff Arena zijn debuut bij het Nederlands elftal Foto: © Pro Shots

Mexx Meerdink kende zondag een droomavond. De spits van AZ begon voor het eerst in de basis bij Oranje en was tegen Servië twee keer trefzeker. Voor Kenneth Perez kwam het niet als een verrassing.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Voor mij was het een kwestie van tijd", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "Geef die jongen even. Die jongen heeft jaren geen hele wedstrijden achter elkaar gespeeld, omdat Troy Parrott een eerste goede spits was. Maar dit kan niet iedereen. Hoe hij trapt, hoe hij de bal aflegt…", stelt Perez. 

Ook Marciano Vink ziet dat de spits van AZ zich snel heeft ontwikkeld. "Vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Parrott. Nu wordt hij opgehemeld omdat hij geweldig drukzet. Ook voor hem is er extra focus gekomen, dat moet hij meenemen naar AZ", voegt de analist toe. 

Perez denkt dat het voor Meerdink beter is als hij snel een transfer maakt. "Hij moet echt daar weg, hij moet getriggerd worden. Sommige spelers hebben blijkbaar prikkels nodig", legt de voormalig profvoetballer - die onder andere bij AZ, FC Twente, Ajax en PSV speelde - uit. 

Arno Vermeulen denkt dat zijn goede optreden tegen Servië wel wat clubs heeft wakker geschud. "Bij AZ hebben ze al een rekensommetje gemaakt deze week. Er gaat daar geld op de markt komen. PSV gaat hem weer halen natuurlijk. Van Bommel... Hij gaat naar Eindhoven straks", voorspelt hij. 

Ook Ajax zou wellicht een optie kunnen zijn voor de aanvaller, aangezien Marcos Leonardo moeite heeft om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Bovendien is Tolu Arokodare door de club uit Amsterdam gehuurd (met een optie tot koop), waardoor het nog niet zeker is of hij volgend jaar nog in de Eredivisie speelt. 

Gerelateerd:
Hedwiges Maduro

Maduro enthousiast over Ajax-aanwinst: "Zocht oplossing vooruit"

0
Josip Sutalo namens Lazio

Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"

Maduro enthousiast over Ajax-aanwinst: "Zocht oplossing vooruit"

Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"

Leonardo krijgt een waarschuwing: "Hij moet nu echt aan de bak"

Marciano Vink is niet tevreden: "Het was een beetje gezapig"

Prijzenpot KNVB-beker verhoogd, pak geld ligt klaar voor Ajax

'Ajax scoort matig in de lijst beste hooligans van Nederland'

Derksen over Weghorst: "Anders laten ze kans voor open doel liggen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws