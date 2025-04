Mexx Meerdink of Haller naar Ajax? "Hij is een interessante optie"

Brian Brobbey vertrekt na dit seizoen waarschijnlijk bij Ajax. De 23-jarige centrumspits, die volgens de Telegraaf zelf ook graag een transfer wil maken in de zomer, was dit seizoen de eerste keus onder trainer Francesco Farioli en daardoor moet de club uit Amsterdam op zoek naar een geschikte opvolger.

VoetbalPrimeur heeft tien kandidaat-opvolgers op een rijtje gezet, waaronder twee oude bekenden: Kasper Dolberg en Sebastien Haller. "Met Haller weet Ajax wat het in huis haalt. Een voorbeeldprof, die al eerder hoge ogen gooide met de Amsterdammers. Bij Dortmund is geen toekomst meer voor hem. Als Haller in de buurt van zijn oude vorm weet te komen, dan is hij een interessante optie in de Arena", aldus VoetbalPrimeur.

Ook de naam van Mexx Meerdink prijkt op de lijst. "Het is een wat pikante en moeilijk uitvoerbare optie, maar de gedreven Mexx Meerdink zou Ajax ook kunnen helpen als vervanger van Brobbey. De zoon van Martijn Meerdink speelt bij AZ immers ook nog altijd tweede viool, achter Troy Parrott. Onlangs verlengde Meerdink wel zijn contract tot medio 2030 in Alkmaar. Ajax zal dus een fors bedrag op tafel moeten leggen", waarschuwt VoetbalPrimeur.

Alle tien opties op een rijtje:



1. Rômulo (23 jaar, Göztepe)

2. John Kennedy (22 jaar, Fluminense/Pachuca

3. Kasper Dolberg (27 jaar, Anderlecht)

4. Mathias Kvistgaarden (22 jaar, Bröndby IF)

5. Rafiu Durosinmi (22 jaar, Viktoria Plzen)

6. Paul Onuachu (30 jaar, Southampton)

7. Victor Edvardsen (29 jaar, Go Ahead Eagles)

8. Sébastien Haller (30 jaar, Borussia Dortmund/FC Utrecht)

9. Mexx Meerdink (21 jaar, AZ)

10. Thijs Dallinga (24 jaar, Bologna)