Mexx Meerdink ooit Ajacied? "Die gaan nooit betalen wat AZ wil"

Mexx Meerdink hoopt ooit een transfer te maken naar Spanje of Italië. De spits van AZ verwacht niet dat hij eerst een stap zal maken naar een club uit de Nederlandse top-drie, zoals Ajax.

"Nee", is Meerdink stellig in de aflevering van Bij Andy in de auto. "AZ zou mij ook nooit verkopen aan een club uit de top-drie. Clubs in Nederland gaan niet betalen wat AZ wil. Voetbal is gek, dus je weet het nooit, maar ik denk het niet. Het zijn mooie clubs, maar ik hoop dat we ook met AZ Champions League kunnen gaan spelen."

Vervolgens komt de blessure van Meerdink ter sprake. Tijdens één van zijn eerste trainingen bij het Nederlands elftal ging het mis voor de spits. "De training was afgelopen en ik ging met Wout (Weghorst, red.) en Gakpo afronden. Bij mijn derde bal is mijn lies afgescheurd, een pees. De fysio’s zitten er kort op en die weten ook wat ik graag wil", aldus Meerdink.