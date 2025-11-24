VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
'Ajax mogelijk in zee met Engelsman (46): "Zouden het willen"

Arthur
bron: Studio Voetbal
Michael Edwards
Michael Edwards Foto: © BSR Agency

De Engelsman Michael Edwards (46) is opnieuw in beeld als mogelijke technisch directeur van Ajax. Dat onthult clubwatcher Jop van Kempen van Het Parool zondagavond in Studio Voetbal. Edwards, momenteel werkzaam bij regerend Engels kampioen Liverpool, zou net als Jordi Cruijff in aanmerking komen om de positie van Alex Kroes over te nemen in Amsterdam.

Kroes stelde begin deze maand zijn functie ter beschikking, na het ontslag van de door hemzelf aangestelde hoofdtrainer John Heitinga. Op verzoek van de raad van commissarissen en zijn mede-directieleden blijft hij voorlopig echter aan, totdat Ajax een opvolger heeft gevonden. In de wandelgangen wordt onder meer de naam van Jordi Cruijff, zoon van clubicoon Johan Cruijff, genoemd.

Van Kempen uit echter zijn twijfels of Cruijff (51) daadwerkelijk openstaat voor een terugkeer naar Amsterdam. "Ik denk dat Ajax het wel graag zou willen, maar mijn twijfel zit er meer in of hij het zelf wel wil. Het is toch een beetje een soort brandend huis, wat je koopt", aldus de journalist.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt even later of er nog andere kandidaten zijn. "Ik hoorde een Engelse kandidaat, Michael Edwards. Die is eerder ook al een keer genoemd, volgens mij als opvolger van Marc Overmars, destijds", reageert Van Kempen.

De 46-jarige Edwards heeft geen achtergrond als betaald voetballer, maar werkte achter de schermen bij Portsmouth en Tottenham Hotspur als hoofdanalist, voordat hij in 2011 dezelfde rol bij Liverpool op zich nam. Later vervulde hij bij de club functies als hoofd methodiek, technisch directeur en vervolgens zes jaar lang sportief directeur, een positie die hij in 2022 verliet. In maart 2024 keerde hij terug bij The Reds als CEO, een functie die hij nog altijd bekleedt.

