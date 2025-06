'Michael Reiziger grijpt in bij Jong Oranje: drie wijzigingen'

Jong Oranje kreeg veel kritiek na de eerste wedstrijden en Jeroen Kapteijns verwacht dan ook dat de bondscoach (opnieuw) zijn opstelling zal wijzigen. "Als de voortekenen niet bedriegen, gaat Jong Oranje-coach Reiziger voor de derde groepswedstrijd opnieuw een ingrijpende wijziging doorvoeren", schrijft hij. "Het middenveld gaat wederom op de schop met naar verwachting een verrassende nieuwe naam als controlerende middenvelder: PSV’er Ryan Flamingo."

"Die heeft bij de kampioen het hele seizoen uitsluitend als centrale verdediger gespeeld en ook in de eerste twee groepsduels die positie ingevuld, maar Reiziger is tot de conclusie gekomen dat het middenveld een stofzuiger nodig heeft en is daarom bij Flamingo uitgekomen", vervolgt de verslaggever, die verwacht dat Rav van den Berg (van Middlesbrough) centraal achterin komt te staan. Ook Wouter Goes van AZ zou echter een optie kunnen zijn.

Kapteijns verwacht ook nog een wijziging in de voorhoede. "De problemen van dit Jong Oranje zijn legio, maar de gebrekkige afronding en het gebrek aan vorm bij de spitsen springen zeer nadrukkelijk in het oog", constateert hij. "Reiziger lijkt voorin terug te vallen op Million Manhoef als rechtsbuiten in een driemansaanval", besluit Kapteijns over de mogelijke opstelling van Jong Oranje. In dat geval begint AZ-aanvaller Ernest Poku weer op de bank.

Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Roefs, Rensch, Van den Berg, Hato, Maatsen; Flamingo, Valente, Taylor; Manhoef, Ohio en Van Bommel.