Michael Reiziger hard voor Jong Oranje: "Heel erg aan geërgerd"

"De grootste oorzaak ligt hem in het feit dat de wil om te winnen meer bij hen lag dan bij ons", begon Reiziger bij ESPN, direct na de teleurstellende avond in Boedapest. "Wij probeerden mooi te voetballen, zonder de urgentie om te verdedigen. Dan krijg je rare goals in de omschakeling tegen, waar we helemaal niet goed staan. Daarom waren we niet goed vandaag."

Volgens Reiziger ontbreekt het zijn ploeg niet aan voetbalvermogen, maar aan mentaliteit. "Aan kwaliteit ligt het niet, maar die kwaliteit moet je altijd combineren met een portie strijdlust. Als je balverlies leidt, moet je toch dat duel ingaan en niet makkelijk de counter tegenkrijgen. Er waren meerdere momenten in de eerste helft waar we te makkelijk balverlies leden. Daar heb ik me heel erg aan geërgerd. De gelatenheid die daarna ontstaat. Ze sprinten wel terug, maar komen niet meer in duels. Vooral bij de tweede goal, waar ze heel makkelijk kunnen combineren. Dat hoort niet, dat mag niet en moet niet."

In de kleedkamer hield de bondscoach zijn spelers dan ook een stevige spiegel voor. "Je bent natuurlijk pissed-off, dan zeg je dingen hoe ik het zie. Ik heb gezegd dat ze nog veel stappen te maken hebben om echt een goede prof te worden. Als je zoveel kwaliteit hebt, kun je dit niet op de mat leggen. Die kwaliteiten zul je altijd moeten combineren met een portie strijdlust", besloot Reiziger.