Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"

"Ik denk dat Reiziger in potentie een hele goede coach is", zegt Verweij in de podcast Kick-off Podcast. "Hij heeft het bij Jong Ajax met Bogarde heel goed gedaan. Ze zijn kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was wel een betere lichting dan nu. Maar heeft hij goed gedaan. Maar als je ziet waar Willem Weijs staat… als je de ranglijst op de kop houdt, staat hij ook bovenaan." In het seizoen 2017/18 werd Reiziger kampioen in de Keuken Kampioen Divisie met de Amsterdamse beloftenploeg.

Reiziger is inmiddels al enige tijd bondscoach van Jong Oranje, dat na een nederlaag tegen Jong Israël serieus moet vrezen voor plaatsing voor het WK van volgend jaar. Volgens Verweij maakte hij ook tijdens het vorige EK fouten, ondanks dat Jong Oranje de halve finale bereikte. "Reiziger heeft het afgelopen EK ook een aantal jongens gepasseerd die hij toch mee had moeten nemen", aldus de journalist.

"Dan heb je het over Meerdink en Valente. Valente is er uiteindelijk wel bijgekomen. Maar dat is toch wel een missertje. Dat staat niet goed op zijn cv. Maar ik denk wel dat hij uiteindelijk een hele goede coach is of kan worden", besluit Verweij.