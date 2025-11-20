Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"

Arthur
bron: Kick Off Podcast
Michael Reiziger
Michael Reiziger Foto: © Pro Shots

Mike Verweij ziet potentie in Michael Reiziger als coach, maar benadrukt dat de bondscoach van Jong Oranje tijdens het EK van afgelopen zomer fouten maakte.

"Ik denk dat Reiziger in potentie een hele goede coach is", zegt Verweij in de podcast Kick-off Podcast. "Hij heeft het bij Jong Ajax met Bogarde heel goed gedaan. Ze zijn kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was wel een betere lichting dan nu. Maar heeft hij goed gedaan. Maar als je ziet waar Willem Weijs staat… als je de ranglijst op de kop houdt, staat hij ook bovenaan." In het seizoen 2017/18 werd Reiziger kampioen in de Keuken Kampioen Divisie met de Amsterdamse beloftenploeg.

Reiziger is inmiddels al enige tijd bondscoach van Jong Oranje, dat na een nederlaag tegen Jong Israël serieus moet vrezen voor plaatsing voor het WK van volgend jaar. Volgens Verweij maakte hij ook tijdens het vorige EK fouten, ondanks dat Jong Oranje de halve finale bereikte. "Reiziger heeft het afgelopen EK ook een aantal jongens gepasseerd die hij toch mee had moeten nemen", aldus de journalist.

"Dan heb je het over Meerdink en Valente. Valente is er uiteindelijk wel bijgekomen. Maar dat is toch wel een missertje. Dat staat niet goed op zijn cv. Maar ik denk wel dat hij uiteindelijk een hele goede coach is of kan worden", besluit Verweij.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Iñigo Perez

'Ajax in zoektocht naar hoofdtrainer gelinkt aan Iñigo Perez'

0
Spandoek voor Abdelhak Nouri

Ajax komt spoedig met speciaal eerbetoon aan Abdelhak Nouri (28)

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Michael Reiziger
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd