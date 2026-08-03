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Nederlands elftal

Michael Reiziger nieuwe bondscoach Oranje? "Dan stop ik met kijken"

Amber
bron: De Oranjezomer
Michael Reiziger
Michael Reiziger Foto: © Pro Shots

Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, zo werd afgelopen week duidelijk. Rutger Castricum vreest dat de KNVB nu uit gaat komen bij Michael Reiziger. De programmamaker ziet dat echter totaal niet zitten.

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"Ik vind het van Slot toch een raar verhaal", merkt Thomas van Groningen op in De Oranjezomer. "Waarom zou hij pas deze week hebben besloten dat hij clubtrainer wil blijven? Dan is het waarschijnlijk toch misgelopen op de onderhandelingen." Castricum vindt het ook gek: "De KNVB heeft het gewoon verprutst. Er is een onderhandeling geweest, over twee jaar of vier jaar. Dat is wat er naar buiten is gekomen."

De programmamaker gaat verder: "Hij had ook drie weken geleden al kunnen zeggen dat hij een club gaat trainen. Ze zijn er niet uitgekomen, denk ik dan." Een ander scenario zou kunnen zijn dat de KNVB met iemand anders heel ver is in de onderhandelingen, oppert Van Groningen. "Dan ben ik heel benieuwd wie er beter is dan Slot", reageert Castricum.

"Ik hoor het al, het wordt Reiziger. Dan stop ik ook gewoon met kijken", maakt hij duidelijk. "Even serieus... Dan ga ik niet meer kijken. Dan ben ik er echt klaar mee. Als je dat gaat doen... Er is niet zoveel mis met Michael Reiziger, maar als je die nu op die plek zet... Dat is totale armoede. En dan is Heitinga de volgende, let maar op. Dat is het niveau nu."

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