Michael Reiziger nieuwe bondscoach van Oranje? "Op pole position"
Valentijn Driessen zou er niet vreemd van opkijken als voormalig Ajacied Michael Reiziger de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal gaat worden. De verslaggever van de Telegraaf heeft deze week met Nigel de Jong gesproken over de periode na Ronald Koeman.
"Ik vroeg: zijn er genoeg kandidaten? Toen zei hij: ja, hoor. Intern én extern zijn er kandidaten voor handen. Na de WK-finale kan hij direct schakelen naar een nieuwe bondscoach", vertelt hij. Iemand die altijd beschikbaar is, op dat moment, is Michael Reiziger. De trainer van Jong Oranje", aldus Driessen.
"Het zou niet de eerste trainer zijn van een Jong-elftal die doorschuift naar het A-elftal", constateert hij. "Hij kent de organisatie (van de KNVB), heeft zijn diploma's, kent de spelers en heeft één of twee toernooien meegemaakt. Ik zal ook niet zeggen dat het mijn eerste keuze is", benadrukt Driessen.
"Maar ik denk in dit geval wel dat we die kant op moeten denken. Ik vond het heel opvallend dat hij (Nigel de Jong, red.) het woord intern gebruikte. Er zijn intern een aantal mensen", legt hij uit. "Degene met papieren zijn Wim Jonk, Ruud van Nistelrooij, Erwin Koeman en Michael Reiziger. Ik denk dat de kans héél groot is dat als Koeman stopt, we het bij die vier moeten zoeken. En dan denk ik dat Reiziger op pole position staat", besluit Driessen.
Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!
Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
Strijd om plek 3 bereikt kookpunt: "Kan bij Ajax niet het geval zijn"
Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"
Driessen sluit Ajax-terugkeer uit: "Ik zie het niet gebeuren"
'Cruijff nog niet in actie voor nieuwe trainer': "Laat hem met rust"
Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"
'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'
Sébastien Haller keert terug naar ArenA: "Kijk er enorm naar uit"
'Ajax-target wil vertrekken bij Man United en heeft veel opties'
Veltman gevraagd naar PSV-interesse: "Wil het liefst naar Ajax"
'Cruijff wil vijftien tot zeventien spelers de deur wijzen bij Ajax'
'Gewilde oud-Ajax-speler staat voor terugkeer naar Nederland'
Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"
Luuk de Jong genoemd als Ajax-optie: "Zou een prima spits zijn"
Schoonmaak bij Ajax: 'Mogelijk vier spelers vertrekken voor niets'
Verweij onthult: "Bosz was de absolute droomkandidaat van Ajax"
Ajax krijgt belangrijk drietal terug voor duel met FC Utrecht
Michael Reiziger nieuwe bondscoach van Oranje? "Op pole position"
Mokio kiest voor Congo: "Alles kwam in een stroomversnelling"
Chuba Akpom geeft tekst en uitleg: "Het was rampzalig voor me"
Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"
FC Utrecht moet twee sterkhouders missen in wedstrijd tegen Ajax