Michael Reiziger nieuwe bondscoach van Oranje? "Op pole position"

Valentijn Driessen zou er niet vreemd van opkijken als voormalig Ajacied Michael Reiziger de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal gaat worden. De verslaggever van de Telegraaf heeft deze week met Nigel de Jong gesproken over de periode na Ronald Koeman.

"Ik vroeg: zijn er genoeg kandidaten? Toen zei hij: ja, hoor. Intern én extern zijn er kandidaten voor handen. Na de WK-finale kan hij direct schakelen naar een nieuwe bondscoach", vertelt hij. Iemand die altijd beschikbaar is, op dat moment, is Michael Reiziger. De trainer van Jong Oranje", aldus Driessen.

"Het zou niet de eerste trainer zijn van een Jong-elftal die doorschuift naar het A-elftal", constateert hij. "Hij kent de organisatie (van de KNVB), heeft zijn diploma's, kent de spelers en heeft één of twee toernooien meegemaakt. Ik zal ook niet zeggen dat het mijn eerste keuze is", benadrukt Driessen.