Michael Reiziger onder vuur door Ajacied: "Volgens deze logica"

Voetbaljournalist Tom Knipping is diep onder de indruk van Givairo Read, de talentvolle Feyenoorder die de afgelopen weken furore maakt. In zijn column in Voetbal International verbaast hij zich over het feit dat Jong Oranje-coach Michael Reiziger de speler links laat liggen. Ook Ajacied Jorrel Hato komt ter sprake.

Knipping schrijft: "Feyenoorder Givairo Read werd gekozen in het Champions League-elftal van de week. Nu betekent dat niet dat de bondscoach hem direct moet oproepen, maar een plek in Jong Oranje had hij toch wel verdiend."

Voor Reiziger lijkt het echter geen punt. Hij kiest ervoor om Read bij Onder-19 te houden, omdat de EK-kwalificatiewedstrijden in die leeftijdscategorie volgens hem relevanter zijn voor de ontwikkeling van het talent. Knipping begrijpt daar niets van.

"Geen issue volgens Jong Oranje-coach Reiziger, omdat EK-kwalificatiewedstrijden met Onder-19 relevanter zouden zijn. Waarom? Bij een club schuift een talent toch ook door zodra hij er klaar voor is? Volgens deze logica had de KNVB-staf ook Jorrel Hato bij Onder-19 kunnen neerzetten", zo besluit hij over de jonge Ajacied.