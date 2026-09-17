Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Michael Reiziger stelt oud-Ajacied aan als assistent-trainer

Arthur
Michael Reiziger
Michael Reiziger Foto: © Pro Shots

Winston Bogarde treedt per direct toe tot de technische staf van Jong Oranje. De 55-jarige oud-international wordt assistent van bondscoach Michael Reiziger en gaat helpen in de strijd om een ticket voor het EK Onder-21.

Bogarde neemt de plek over van Leeroy Echteld, die eerder dit jaar aan de slag ging als hoofdtrainer van AZ. De voormalig verdediger speelde onder meer voor Ajax, Barcelona en Chelsea en kent de oud-international goed.

De twee werkten eerder samen als spelers en vormden bij Jong Ajax van 2017 tot 2020 een trainersduo. Ook maakten Bogarde en Reiziger deel uit van de technische staf van Erik ten Hag bij de hoofdmacht van Ajax. Reiziger is blij met de terugkeer van Bogarde.

"Met Winston heb ik eerder prettig samengewerkt. Hij brengt veel ervaring mee, zowel als speler en trainer, en weet wat er op het hoogste niveau wordt gevraagd. Met zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle toevoeging aan onze staf", zegt hij donderdag in een verklaring van de KNVB.

Gerelateerd:
Ferry de Haan

De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"

0
Henk Spaan

Spaan geniet van opvallende Ajax-speler: "Zo barstensvol talent"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Michael Reiziger Winston Bogarde
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"

Spaan geniet van opvallende Ajax-speler: "Zo barstensvol talent"

Abdellah Ouazane krijgt mooi nieuws uit Marokko en vliegt uit

Michael Reiziger stelt oud-Ajacied aan als assistent-trainer

Dies Janse zeer dankbaar: "Ajax hoeft eigenlijk niets te doen"

Ter Stegen kan koffers pakken na opmerkelijk nieuws uit Duitsland

"Na Ajax hebben wij deze zomer beste transferbalans in Eredivisie"

Klaassen geniet bij Ajax: "Lang geleden dat ik dat heb gevoeld"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws