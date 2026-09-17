Michael Reiziger stelt oud-Ajacied aan als assistent-trainer
Winston Bogarde treedt per direct toe tot de technische staf van Jong Oranje. De 55-jarige oud-international wordt assistent van bondscoach Michael Reiziger en gaat helpen in de strijd om een ticket voor het EK Onder-21.
Bogarde neemt de plek over van Leeroy Echteld, die eerder dit jaar aan de slag ging als hoofdtrainer van AZ. De voormalig verdediger speelde onder meer voor Ajax, Barcelona en Chelsea en kent de oud-international goed.
De twee werkten eerder samen als spelers en vormden bij Jong Ajax van 2017 tot 2020 een trainersduo. Ook maakten Bogarde en Reiziger deel uit van de technische staf van Erik ten Hag bij de hoofdmacht van Ajax. Reiziger is blij met de terugkeer van Bogarde.
"Met Winston heb ik eerder prettig samengewerkt. Hij brengt veel ervaring mee, zowel als speler en trainer, en weet wat er op het hoogste niveau wordt gevraagd. Met zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle toevoeging aan onze staf", zegt hij donderdag in een verklaring van de KNVB.
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