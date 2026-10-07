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Jong Oranje

Michael Reiziger zwaar onder vuur: "Er zat geen idee achter"

Amber
bron: Voetbalpraat
Michael Reiziger
Michael Reiziger Foto: © Pro Shots

Anco Jansen heeft stevige kritiek geuit op het wisselbeleid van Michael Reiziger bij Jong Oranje. De analist van ESPN vond vooral de keuzes van de bondscoach tijdens het belangrijke duel met Jong Noorwegen onbegrijpelijk. Die wedstrijd eindigde in 0-0, waardoor Nederland plaatsing voor de play-offs niet langer in eigen hand had.

"Vooral thuis tegen Noorwegen zat er geen idee achter bij Reiziger", zegt Jansen in Voetbalpraat. "Hij wisselde drie keer, waarvan elke keer maar één speler. Ook kwam er een spits bij voor een spits, terwijl er een goal nodig was. Ook wie hij wel en niet opstelde was gek."

Volgens Jansen ontbrak het daarmee aan een duidelijke lijn in de beslissingen van Reiziger. Juist in een wedstrijd waarin Jong Oranje móést winnen, had hij meer verwacht van de ingrepen vanaf de bank. "Het zag er echt heel raar uit", gaat de analist verder. "Ook de reactie na de wedstrijd, van 'het kan nog', vond ik heel gek."

Jong Oranje wist zich uiteindelijk alsnog te plaatsen voor de play-offs om een EK-ticket, mede dankzij gunstige uitslagen op andere velden. Dat verandert volgens Jansen echter niets aan zijn oordeel over de afgelopen periode. "Als je tevreden bent met het feit dat je met zo'n goed elftal afhankelijk bent van andere teams, dan denk ik dat er wat fout gaat."

De ploeg van Reiziger mag daardoor nog altijd hopen op deelname aan het EK, maar volgens Jansen is er genoeg werk aan de winkel voordat de beslissende play-offwedstrijden worden gespeeld.

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