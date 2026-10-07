Michael Reiziger zwaar onder vuur: "Er zat geen idee achter"

Anco Jansen heeft stevige kritiek geuit op het wisselbeleid van Michael Reiziger bij Jong Oranje. De analist van ESPN vond vooral de keuzes van de bondscoach tijdens het belangrijke duel met Jong Noorwegen onbegrijpelijk. Die wedstrijd eindigde in 0-0, waardoor Nederland plaatsing voor de play-offs niet langer in eigen hand had.

"Vooral thuis tegen Noorwegen zat er geen idee achter bij Reiziger", zegt Jansen in Voetbalpraat. "Hij wisselde drie keer, waarvan elke keer maar één speler. Ook kwam er een spits bij voor een spits, terwijl er een goal nodig was. Ook wie hij wel en niet opstelde was gek."

Volgens Jansen ontbrak het daarmee aan een duidelijke lijn in de beslissingen van Reiziger. Juist in een wedstrijd waarin Jong Oranje móést winnen, had hij meer verwacht van de ingrepen vanaf de bank. "Het zag er echt heel raar uit", gaat de analist verder. "Ook de reactie na de wedstrijd, van 'het kan nog', vond ik heel gek."