Michal Sadílek tegenover oud-Ajacied: "Hij is mijn nachtmerrie"

Michal Sadílek speelde woensdag met Slavia Praag tegen FC Barcelona. De Spaanse grootmacht was met 2-4 te sterk en Sadílek keek na afloop met bewondering terug op het optreden van Fermín López.

De Spaanse middenvelder was met twee doelpunten van grote waarde bij de Champions League-zege van FC Barcelona op Slavia Praag, al plaatst Sadílek López niet bovenaan zijn lijstje van lastigste tegenstanders ooit.

De voormalig middenvelder van PSV en FC Twente, tegenwoordig actief bij Slavia Praag, stond woensdagavond vaak tegenover López, die al voor rust twee keer trefzeker was. Sadílek was zichtbaar onder de indruk. "Ik denk dat deze twee tegendoelpunten in onze eigen competitie niet gevallen zouden zijn", vertelde hij na afloop aan de Spaanse media.

Vooral de manier waarop López zich zonder bal beweegt, maakte indruk. "Fermíns loopacties achter de verdediging zijn ongelofelijk. Zoiets heb ik nog nooit gezien en ik heb waarschijnlijk ook nog nooit tegen een speler gespeeld die in dat opzicht beter is."

Toch wilde de Tsjech niet stellen dat López de beste directe tegenstander uit zijn loopbaan is. "De speler die de meeste indruk op me maakte? Er waren er wel meer, maar bijvoorbeeld Frenkie de Jong." Sadílek kon een lach niet onderdrukken. "Tegen hem heb ik gespeeld in de Nederlandse Eredivisie, hij is mijn nachtmerrie. Toen hij bij Ajax speelde, was hij mijn directe tegenstander en ik heb geen goede herinneringen aan die wedstrijd."

In het ijskoude Praag viel Sadílek op doordat hij met korte mouwen speelde. Ook dat leverde verbaasde blikken op bij de spelers van Barcelona. "Het is mijn gewoonte om nooit met lange mouwen te spelen. In een wedstrijd als deze raak je dan ook al heel snel oververhit", legde hij uit. "We hebben vandaag tot het einde gestreden. Na een goede openingsfase koelden zij ook wat af. Ik vond het fijn dat we daarna ook ons eigen spel tegen ze konden spelen."