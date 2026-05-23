Míchel aan de slag bij Ajax? "Ik heb er nog niet over nagedacht"

Míchel Sánchez
Ajax is druk op zoek naar een nieuwe trainer voor komend seizoen. De naam van Míchel Sánchez valt veelvuldig in de Johan Cruijff ArenA, maar de trainer van Girona laat weten nog geen beslissing over zijn toekomst te hebben genomen.

Míchel strijdt met Girona tegen degradatie uit LaLiga en moet zaterdag winnen van Elche om niet af te dalen naar het tweede niveau van Spanje. De Spaanse oefenmeester kreeg vrijdag op de persconferentie vragen van AS over een mogelijke overgang naar Ajax.

"Ik weet het niet. Ik heb er eerlijk gezegd nog niet over nagedacht", reageerde Míchel, die al vijf jaar aan het roer staat bij Girona en de club op het hoogste niveau wil houden. "Het belangrijkste is Girona. De groei en het project. We zetten alles op het spel in één wedstrijd en ik kan niet aan mezelf denken."

Er wordt de laatste weken veel gesproken over een mogelijke overstap naar Ajax. Míchel weet nog niet waar hij volgend seizoen werkt. "Ik heb geen haast. We zullen zien. Eerst ga ik met de club praten, en zo gaat het verder", besluit hij. Míchel lijkt de favoriet van technisch directeur Jordi Cruijff om trainer van Ajax te worden, maar er is dus nog geen akkoord bereikt.

