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Míchel ambitieus: "Of dat realistisch is? Ja, waarom niet?"

Max
bron: ESPN
Míchel
Míchel Foto: © Pro Shots

Míchel wil in zijn eerste seizoen bij Ajax gelijk voor de landstitel gaan. De nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers weet dat het in het voetbal snel kan gaan.

In gesprek met ESPN wordt Míchel gevraagd of Ajax het enorme gat met PSV komend seizoen al kan dichten en voor de titel kan strijden. "Of dat realistisch is? Ja. Waarom niet?", reageert de Spanjaard. "Ik heb bij Girona meegemaakt dat we het ene jaar Champions League speelden en een jaar later degradeerden. Elk seizoen is anders." 

Míchel ziet elke dag als een kans om beter te worden. "Je moet je goed voorbereiden, goed werken en je focussen op iedere dag. Goede gewoonten ontwikkelen, duidelijke spelpatronen creëren en een topsportcultuur neerzetten. Als we in staat zijn een hecht collectief te vormen, dan kunnen we strijden voor de titel. We gaan het zien", besluit de oefenmeester. 

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