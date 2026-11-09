Míchel baalt na Ajax-duel: "Zij zijn daarin veel beter dan wij"
FC Twente en Ajax hielden elkaar zondagmiddag in evenwicht in De Grolsch Veste. De topper eindigde in 2-2. Ajax gaf een 0-2 voorsprong uit handen in Enschede, maar trainer Míchel Sánchez vond het zeker niet onverdiend dat FC Twente een punt pakte. De beoogde dominante speelwijze van Míchel kwam niet uit de verf tegen FC Twente.
"FC Twente was veel beter dan wij in het druk zetten, hun energie was ook beter", vertelde Míchel op de persconferentie, opgetekend door Voetbal International. "Dat moet echt beter, want een week eerder tegen AZ gebeurde hetzelfde."
"We begonnen goed, maar na een vroege goal gingen we bijna alleen maar op onze eigen helft verdedigen", vervolgt de Spanjaard. "Dat is niet de bedoeling, we moeten ons verbeteren. We missen energie en intensiteit in het druk zetten. Daardoor domineerde Twente de wedstrijd. Nogmaals, dat is niet de bedoeling. We kwamen niet onder de druk van Twente uit, opbouwend moet het beter bij ons."
Míchel wil met Ajax kampioen worden, maar dan moet het spel van de Amsterdammers wel verbeteren. "De wedstrijd tegen Sparta gingen we misschien wat vermoeid in, maar tegen AZ en Twente was de tegenstander gewoon beter dan wij, in intensiteit en positiespel. Werk aan de winkel", besluit hij eerlijk.
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