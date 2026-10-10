Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Míchel belde Ajacied op: "Mij is het gelukkig nooit overkomen"

Sara
bron: Voetbal International
Ajax-trainer Michel
Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Ajax zag in de interlandperiode Kasper Dolberg wegvallen. De Deense spits is lang uit de roulatie vanwege een kruisbandblessure. Trainer Míchel Sánchez belde hem op om met hem te praten.

Míchel blij dat het clubvoetbal weer gaat beginnen na een lange pauze. "We hebben heel veel zin in dit blok van acht wedstrijden. Ik vond de interlandperiode écht te lang duren, ik houd er niet van om drie weken lang geen wedstrijden te hebben", klonk de trainer van Ajax vrijdagmiddag op zijn persconferentie.

"En nog erger is dat we Kasper Dolberg zijn kwijtgeraakt met een blessure", vervolgt de oefenmeester. Hij weet maar al te goed hoe zwaar zo'n blessure is. "Mijn zoon (Alex Sánchez, red.) is momenteel ook aan het revalideren van een kruisbandblessure. Mijn andere zoon (Miguel Sánchez, red.) heeft zelfs al twee kruisbandblessures gehad. Mij is het gelukkig nooit overkomen."

"Ik heb met Kasper gesproken aan de telefoon", onthult Míchel. "Het is een zware klap voor hem, maar gelukkig is de operatie goed verlopen. En nu komt het aan op geduld, voor zijn revalidatie. Het wordt natuurlijk lastig om dit seizoen nog in actie te komen, maar hij heeft bewezen dat hij van waarde is voor ons en we zijn blij met hem."

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sofyan Amrabat bij Ajax

Amrabat wakkert vuurtje alvast aan: "Ja, dan wordt hij boos hoor"

0
Daley Sinkgraven

Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg Míchel Sanchez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Amrabat wakkert vuurtje alvast aan: "Ja, dan wordt hij boos hoor"

Míchel belde Ajacied op: "Mij is het gelukkig nooit overkomen"

Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"

Ajax-target vergeleken met Davinson Sánchez: "Het is een beest"

Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."

Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"

Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"

Aaron Bouwman al spoedig in Oranje? "Voor Xavi geen blinde vlek"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws