Míchel belde Ajacied op: "Mij is het gelukkig nooit overkomen"

Ajax zag in de interlandperiode Kasper Dolberg wegvallen. De Deense spits is lang uit de roulatie vanwege een kruisbandblessure. Trainer Míchel Sánchez belde hem op om met hem te praten.

Míchel blij dat het clubvoetbal weer gaat beginnen na een lange pauze. "We hebben heel veel zin in dit blok van acht wedstrijden. Ik vond de interlandperiode écht te lang duren, ik houd er niet van om drie weken lang geen wedstrijden te hebben", klonk de trainer van Ajax vrijdagmiddag op zijn persconferentie.

"En nog erger is dat we Kasper Dolberg zijn kwijtgeraakt met een blessure", vervolgt de oefenmeester. Hij weet maar al te goed hoe zwaar zo'n blessure is. "Mijn zoon (Alex Sánchez, red.) is momenteel ook aan het revalideren van een kruisbandblessure. Mijn andere zoon (Miguel Sánchez, red.) heeft zelfs al twee kruisbandblessures gehad. Mij is het gelukkig nooit overkomen."