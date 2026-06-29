'Míchel belt met Bayern-speler over mogelijke Ajax-transfer'

Ajax wordt opnieuw in verband gebracht met een Spaanse versterking. Volgens het Spaanse medium BeSoccer probeert trainer Míchel vleugelaanvaller Bryan Zaragoza persoonlijk te overtuigen om de overstap naar Amsterdam te maken.

De oefenmeester zou enkele weken geleden al contact hebben gezocht met de 24-jarige Spanjaard om hem enthousiast te maken voor een avontuur in de Eredivisie. Zaragoza staat nog tot medio 2029 onder contract bij Bayern München, maar lijkt ook komend seizoen niet op veel speeltijd te hoeven rekenen. Daardoor ligt een nieuwe verhuurperiode voor de hand.

Ajax is niet de enige club die de situatie van Zaragoza nauwlettend volgt. Ook het gepromoveerde Málaga zou interesse hebben in de aanvaller. De linksbuiten geniet momenteel van zijn vakantie en heeft volgens het bericht nog geen beslissing genomen over zijn toekomst.