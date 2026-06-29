'Míchel belt met Bayern-speler over mogelijke Ajax-transfer'
Ajax wordt opnieuw in verband gebracht met een Spaanse versterking. Volgens het Spaanse medium BeSoccer probeert trainer Míchel vleugelaanvaller Bryan Zaragoza persoonlijk te overtuigen om de overstap naar Amsterdam te maken.
De oefenmeester zou enkele weken geleden al contact hebben gezocht met de 24-jarige Spanjaard om hem enthousiast te maken voor een avontuur in de Eredivisie. Zaragoza staat nog tot medio 2029 onder contract bij Bayern München, maar lijkt ook komend seizoen niet op veel speeltijd te hoeven rekenen. Daardoor ligt een nieuwe verhuurperiode voor de hand.
Ajax is niet de enige club die de situatie van Zaragoza nauwlettend volgt. Ook het gepromoveerde Málaga zou interesse hebben in de aanvaller. De linksbuiten geniet momenteel van zijn vakantie en heeft volgens het bericht nog geen beslissing genomen over zijn toekomst.
Een overstap wordt echter bemoeilijkt door zijn salaris. Zaragoza verdient bij Bayern naar verluidt ongeveer zes miljoen euro per jaar en de Duitse topclub zou niet bereid zijn een deel van dat salaris voor haar rekening te nemen. Dat maakt een tijdelijke transfer financieel ingewikkeld voor geïnteresseerde clubs.
De Spaanse aanvaller werd de afgelopen seizoenen al meerdere keren verhuurd. Na eerdere periodes bij Osasuna en Celta de Vigo speelde hij afgelopen seizoen ook kort voor AS Roma. Bij Osasuna kwam hij in het seizoen 2024/25 tot één doelpunt en zes assists in 27 wedstrijden. Tijdens zijn huurperiode bij Celta de Vigo noteerde hij één goal en één assist in negentien optredens, terwijl zijn verblijf bij AS Roma beperkt bleef tot vier wedstrijden. Sinds zijn overstap van Granada speelde Zaragoza daarnaast zeven officiële duels voor Bayern München.
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