Míchel blij met Ajacied: "Een goede gozer en een goede speler"
Míchel is blij met de terugkeer van Daley Blind. De Ajax-verdediger maakte zondag zijn eerste minuten in lange tijd.
Blind keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, maar raakte al snel geblesseerd aan zijn rug. Afgelopen zondag maakte de verdediger tegen Sparta Rotterdam na negen weken zijn rentree. "Daley is erg belangrijk voor ons. Ik wilde hem op het veld brengen om vertrouwen te geven aan het team", reageert Míchel na afloop op de persconferentie.
Ajax had het in de slotfase erg moeilijk op Het Kasteel. "Ik voelde dat we aan het worstelen waren. Het probleem had niet te maken met de structuur of het inbrengen van een enkele speler, maar met de mentaliteit. Wanneer wij de bal verloren, worstelden we", zag Míchel.
Blind zat tijdens zijn revalidatie niet stil. "Daley is een goede gozer en een goede speler. Hij helpt Aaron (Bouwman, red.) en Dies (Janse, red.) tijdens iedere trainingssessie om te verbeteren", laat de Spaanse oefenmeester weten. "Een belangrijk aspect van de rol van Daley komt naar voren wanneer het team de controle verliest. Hij kan zijn ervaring en talent inzetten om het team te helpen."
"In de tweede helft verloren we de controle en niemand kon er iets aan veranderen. Als Daley vandaag honderd procent was geweest, dan had hij veel eerder gespeeld", besluit Míchel.
Míchel blij met Ajacied: "Een goede gozer en een goede speler"
Daley Blind ontkracht verhaal: "Dan worden die dingen gezocht"
Ouazane kreeg advies van Steven Berghuis: "Hij raadde het aan"
Ter Stegen legt opvallende redding uit: "Dat is mijn stijl"
Kwakman haalt uit naar Ajax-speler: "Koning verkeerde keuzes"
Klaassen lovend over Ajax-speler na zege: "Geen koekebakker"
Ajax ontsnapt tegen Sparta dankzij een uitblinkende Ter Stegen
Ibrahimovic weigerde Ajax-voetbal te spelen: "Hij dacht: flikker op"
Tolu wil door Ajax gekocht worden: "Natuurlijk sta ik daarvoor open"
Opstelling bekend: Míchel hakt knoop door voor lastige posities
Kraay jr.: "Ondanks dat vind ik hem de beste linksbuiten van Ajax"
Ajax zoekt opvolger Ziggo. Kesbeke reageert: "Zou te gek zijn"
Ten Hag wil zich niet uitlaten over werk Cruijf: "Publiekelijk niet"
'Jordi Cruijff mist duel Ajax met Sparta om bijzondere reden'
Brandt reageert op kritiek Van der Vaart: "Laat die onzin met rust"
Verweij 'gelooft' Farioli niet: "Is met allerlei extra eisen gekomen"
Van Polen ziet Heerenveen-speler niet onderdoen voor Ajax-aankoop
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel staat voor twee dilemma's
Oud-Ajacied scoort eerste goal voor nieuwe werkgever: "Zo doorgaan"
Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"
Nederlandse clubs doen uitstekende zaken in coëfficiëntenstrijd
Ajax voegt publiekslieveling toe aan sterrenploeg voor Barça
Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"
De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"
Voormalig Ajacied schittert opnieuw: "Hij is gewoon geweldig"
Brandt blijft trouw aan zichzelf: "Dan is het tijd om te gaan"
Bouwman werd geappt door tegenstander: "Is alweer maand geleden"
Ten Hag onthult gemiste toptransfers: "Ik wil maar één speler"
Tolu reageert op opvallend moment met Míchel: "Dat is tussen ons"
Brandt maakt Ajax-supporters heel blij: "Feest voor vader en zoon"