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Míchel blij met Ajacied: "Een goede gozer en een goede speler"

Max
bron: Persconferentie Ajax
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © Pro Shots

Míchel is blij met de terugkeer van Daley Blind. De Ajax-verdediger maakte zondag zijn eerste minuten in lange tijd. 

Blind keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, maar raakte al snel geblesseerd aan zijn rug. Afgelopen zondag maakte de verdediger tegen Sparta Rotterdam na negen weken zijn rentree. "Daley is erg belangrijk voor ons. Ik wilde hem op het veld brengen om vertrouwen te geven aan het team", reageert Míchel na afloop op de persconferentie.

Ajax had het in de slotfase erg moeilijk op Het Kasteel. "Ik voelde dat we aan het worstelen waren. Het probleem had niet te maken met de structuur of het inbrengen van een enkele speler, maar met de mentaliteit. Wanneer wij de bal verloren, worstelden we", zag Míchel.

Blind zat tijdens zijn revalidatie niet stil. "Daley is een goede gozer en een goede speler. Hij helpt Aaron (Bouwman, red.) en Dies (Janse, red.) tijdens iedere trainingssessie om te verbeteren", laat de Spaanse oefenmeester weten. "Een belangrijk aspect van de rol van Daley komt naar voren wanneer het team de controle verliest. Hij kan zijn ervaring en talent inzetten om het team te helpen."

"In de tweede helft verloren we de controle en niemand kon er iets aan veranderen. Als Daley vandaag honderd procent was geweest, dan had hij veel eerder gespeeld", besluit Míchel. 

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