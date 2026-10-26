Míchel blij met Ajacied: "Een goede gozer en een goede speler"

Blind keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, maar raakte al snel geblesseerd aan zijn rug. Afgelopen zondag maakte de verdediger tegen Sparta Rotterdam na negen weken zijn rentree. "Daley is erg belangrijk voor ons. Ik wilde hem op het veld brengen om vertrouwen te geven aan het team", reageert Míchel na afloop op de persconferentie.

Ajax had het in de slotfase erg moeilijk op Het Kasteel. "Ik voelde dat we aan het worstelen waren. Het probleem had niet te maken met de structuur of het inbrengen van een enkele speler, maar met de mentaliteit. Wanneer wij de bal verloren, worstelden we", zag Míchel.