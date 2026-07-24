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Míchel blijft rekenen op aanvaller: "Hij is een speler van ons"

Gijs Kila
bron: Ziggo Sport
Trainer Míchel van Ajax
Trainer Míchel van Ajax Foto: © Pro Shots

De komst van Marcos Leonardo betekent volgens Ajax-trainer Míchel niet dat Kasper Dolberg uit beeld is verdwenen. De oefenmeester benadrukte voor de wedstrijd dat hij nog altijd rekent op de Deense spits, terwijl de Braziliaanse aanwinst rustig wordt gebracht.

Marcos Leonardo kwam tegen FK Vojvodina nog niet in actie. Volgens Míchel is dat een bewuste keuze. "Marcos heeft pas één dag met ons getraind. Het is heel gevaarlijk om hem nu veel minuten te geven", zo vertelt hij aan Ziggo Sport.

De trainer wil de twintigjarige aanvaller stap voor stap laten wennen. "We gaan kijken hoeveel minuten hij kan maken. Het is normaal om spelers die er net zijn rustig op te bouwen, zodat je uiteindelijk het maximale rendement uit hen haalt."

Ondertussen blijft Dolberg volgens Míchel gewoon een belangrijke optie voor Ajax. "Dolberg is een speler van ons. Ik leef van dag tot dag. Ik focus me op vandaag en op winnen. Ik reken op de spelers die ik tot mijn beschikking heb."

De Spanjaard wil bovendien niet speculeren over mogelijke transfers. "Van veel spelers weet ik niet wat er met ze gaat gebeuren. Ik weet wel dat ze hier nu zijn, dat ik met ze werk en dat ik heel blij ben met het werk dat ze leveren. Dolberg is op dit moment een speler die moet leveren. Hij gaat spelen en ik verwacht het beste van hem."

Dolberg stond uiteindelijk tegen Vojvodina in de basis en werd na 72 minuten gewisseld tijdens de met 4-1 gewonnen wedstrijd. Marcos Leonardo bleef de volledige wedstrijd op de bank.

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