Míchel brengt slecht nieuws omtrent blessure: "Weten niet wanneer"
Míchel Sánchez heeft op de persconferentie voor het duel met FC Sion opheldering gegeven over een aantal blessuregevallen. Betreffende Daley Blind is het nieuws niet positief.
Over Rayane Bounida en Maher Carrizo is het nieuws gelukkig beter. "Morgen (donderdag 27 augustus, red.) zal Daley Blind niet spelen", begint Míchel de medische update over zijn selectie. "Bounida gaat ook niet spelen en Carrizo ook niet."
"Daley is helaas geblesseerd en wij weten helaas niet wanneer hij terugkeert om mee te trainen, dat zijn de medici nu aan uitzoeken", weet Michel. "Bounida is niet honderd procent fit, maar traint wel weer mee en Carrizo is weer bovenop zijn enkelblessure gekomen en wij hopen dat hij de komende dagen weer snel mee kan trainen."
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Míchel brengt slecht nieuws omtrent blessure: "Weten niet wanneer"
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