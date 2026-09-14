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Míchel deelt foto en maakt Ajax-fans gek: "Beste nog niet gezien"

Rik Engelbertink
Michel Sanchez
Michel Sanchez Foto: © MTB-Photo

Míchel Sánchez won afgelopen weekend met Ajax met liefst 1-5 op bezoek bij Fortuna Sittard. Ajax voetbalde prima en won simpel.

Een dag na de overwinning deelt de trainer een uitdagende post op X. Bij een foto van het uitvak van de Amsterdammers schrijft de trainer het volgende: "Jullie hebben het beste van dit Ajax nog niet gezien", schrijft de coach.

Veel fans reageren enthousiast, maar sommige reageerders onder de post zijn huiverig: "Ik hoop het, amigo. In het spel zit absoluut een stijgende lijn, maar conditioneel vind ik het nog een topclub onwaardig", schrijft een fan.

"Dan moet je wel een beetje haast maken", is een ander bepaald nog niet blij. "We hebben het slechtste ook nog niet gezien." Een andere fan schrijft: "Daar houd ik je aan", zegt hij.

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