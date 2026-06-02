Míchel: "Doel is om Ajax weer daar te krijgen waar het hoort"

"Het voelt goed om hier te zijn, ik ben trots dat ik deze volgende stap in mijn carrière kan zetten", klinkt hij via de officiële kanalen. "Ajax is een grote naam in Europa, een club die altijd jonge en goede spelers voortbrengt."

"Jordi kent mij vanuit mijn werk in Spanje, samen hebben we gesproken over de filosofie van de club, over hoe ik werk en hoe dat samen gaat komen", vertelt hij over zijn goede band met Jordi Cruijff. "Hij heeft alle vertrouwen in mij uitgesproken en samen met de andere mensen binnen de club starten we een nieuwe uitdaging."

De doelstelling voor de komende periode is duidelijk. "Het doel is om Ajax weer daar te krijgen waar het hoort te staan en ik heb er alle vertrouwen in dat dit lukt", aldus Míchel.