Michel doet belofte aan Ajax-supporters: "Ik weet zeker dat..."
Míchel heeft in zijn eerste interview als trainer van Ajax direct duidelijk gemaakt welke richting hij met de club op wil. De Spanjaard benadrukt dat zijn voetbalvisie aansluit bij de identiteit van de Amsterdammers en spreekt het vertrouwen uit dat Ajax weer kan meestrijden om prijzen.
Volgens Míchel speelde technisch directeur Jordi Cruijff een belangrijke rol in zijn komst naar Amsterdam. "Jordi kent me door mijn prestaties als coach in Spanje. We hadden het over de filosofie van Ajax en over mijn filosofie en stijl en hoe goed dat bij elkaar zou passen. Jordi heeft vertrouwen in mij en dat gevoel is voor mij heel belangrijk."
De nieuwe trainer wil zich niet te veel bezighouden met het teleurstellende seizoen dat achter Ajax ligt. Zijn focus ligt volledig op de toekomst. "Het verleden is het verleden. We beginnen aan een nieuwe uitdaging. Ik wil dat iedereen vertrouwen krijgt in ons project. Samen kunnen we Ajax weer laten strijden om prijzen in Europa en in Nederland."
De afgelopen weken werd regelmatig gediscussieerd over de speelstijl die Míchel bij Girona hanteerde. Zelf laat hij weinig ruimte voor twijfel over zijn plannen in Amsterdam. "Mijn aanpak is aanvallend voetbal. Ik wil dat de fans trots kunnen zijn op onze speelstijl. Ik weet zeker dat de fans in het stadion onze aanpak en filosofie zullen waarderen. Ik wil hier het voetbal spelen dat past bij de stijl van Ajax."
Ook op het trainingsveld wil hij die filosofie terug laten komen. "Mijn trainingen zullen gericht zijn op aanvallend voetbal met een goede organisatie en het snel heroveren van de bal", gaat de Spanjaard verder. "Maar het belangrijkste is dat de spelers begrijpen dat ze hun teamgenoten moeten helpen ontwikkelen. Er staan nog tien anderen op het veld en je hebt hen nodig. Mijn stijl en filosofie zullen goed bij Ajax passen. Ik zal mijn best doen om de cultuur van Ajax te bewaken."
Míchel vertelt daarnaast dat de invloed van Johan Cruijff al vroeg zichtbaar was in zijn eigen voetbalontwikkeling. "Mijn eerste wedstrijd als speler was tegen het FC Barcelona van Cruijff", vertelt hij zelfs. "In Spanje zorgde de Cruijff-filosofie voor een grote verandering. Zijn manier van aanvallen was heel anders ten opzichte van dat wat wij destijds gewend waren in Spanje. Ik zag Cruijff altijd als een voorbeeld."
Nu zijn aanstelling officieel is afgerond, richt de trainer zich op de voorbereiding van het nieuwe seizoen. "Eerst zal ik in gesprek gaan met Jordi en de huidige staf", geeft de kersverse Ajax-trainer aan. "We gaan een hoop dingen plannen. Ik weet zeker dat we goed voorbereid aan het nieuwe seizoen zullen starten. Ik hoop dat we er iets moois van kunnen maken."
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Nederlands elftal lijdt een pijnlijke nederlaag tegen Algerije
'Jorthy Mokio ziet eigen transferwaarde verder stabiliseren'
Michel doet belofte aan Ajax-supporters: "Ik weet zeker dat..."
"We werken hier met gasten uit het hele land aan spandoeken"
Paes brengt heugelijk nieuws naar buiten tijdens zijn vakantie
Opstelling Nederlands elftal bekend: Koeman kiest voor ex-Ajacieden
Oud-Ajacied gelooft in Michel: "Is een gerespecteerde trainer"
Ceballos lijkt met drie woorden te reageren op Ajax-geruchten
'Jordi Cruijff krijgt intern kritiek bij Ajax': "Puur wanbeleid"
"Bij Ajax zal Michel vermoedelijk eerst een tolk nodig hebben"
'Vermoedelijke opstelling Oranje bekend: Weghorst op de bank'
Rugnummers van Oranje bekend: Wout Weghorst krijgt 'basisgetal'
Daley Blind terug naar Ajax? "Ik vind het beetje een zwaktebod"
'Ziyech staat open voor terugkeer': "Zou graag naar Ajax willen"
'Dani Ceballos onhaalbaar voor Ajax': "Kans dat hij komt is klein"
Van der Gijp over nieuwe Ajax-trainer: "Moest wel heel erg lachen"
Jordi Cruijff overtuigd: "Zijn manier van werken past bij Ajax"
Vrouw Ronald Koeman reageert: "Dat komt ook omdat ik ziek ben"
BREAKING | 'Ajax nadert akkoord met Real Madrid over Ceballos'
"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"
Van der Hart eerlijk: "Dan zitten Nederlanders boos op de bank"
'Blind is een logische optie voor Ajax, hij wil ook terugkeren'
Sierd de Vos twijfelt aan Míchel bij Ajax: "Het is geen toptrainer"
Míchel: "Doel is om Ajax weer daar te krijgen waar het hoort"
BREAKING | Ajax bevestigt komst van Míchel als nieuwe trainer
'Ajax en Bounida bereiken geen transferakkoord met Duitse club'
'Ajax moet vrezen: PSV mengt zich in strijd om NEC-uitblinker'
Ahmetcan Kaplan krijgt slecht nieuws en kan zijn koffers pakken
'Ajax kan cashen: NEC en Turkse topclub willen verdediger kopen'
Mike Verweij noemt drie trainers: "Zij bleken niet haalbaar"