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2026-05-27
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Michel doet belofte aan Ajax-supporters: "Ik weet zeker dat..."

Gijs Kila
bron: Ajax
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © BSR Agency

Míchel heeft in zijn eerste interview als trainer van Ajax direct duidelijk gemaakt welke richting hij met de club op wil. De Spanjaard benadrukt dat zijn voetbalvisie aansluit bij de identiteit van de Amsterdammers en spreekt het vertrouwen uit dat Ajax weer kan meestrijden om prijzen.

Volgens Míchel speelde technisch directeur Jordi Cruijff een belangrijke rol in zijn komst naar Amsterdam. "Jordi kent me door mijn prestaties als coach in Spanje. We hadden het over de filosofie van Ajax en over mijn filosofie en stijl en hoe goed dat bij elkaar zou passen. Jordi heeft vertrouwen in mij en dat gevoel is voor mij heel belangrijk."

De nieuwe trainer wil zich niet te veel bezighouden met het teleurstellende seizoen dat achter Ajax ligt. Zijn focus ligt volledig op de toekomst. "Het verleden is het verleden. We beginnen aan een nieuwe uitdaging. Ik wil dat iedereen vertrouwen krijgt in ons project. Samen kunnen we Ajax weer laten strijden om prijzen in Europa en in Nederland."

De afgelopen weken werd regelmatig gediscussieerd over de speelstijl die Míchel bij Girona hanteerde. Zelf laat hij weinig ruimte voor twijfel over zijn plannen in Amsterdam. "Mijn aanpak is aanvallend voetbal. Ik wil dat de fans trots kunnen zijn op onze speelstijl. Ik weet zeker dat de fans in het stadion onze aanpak en filosofie zullen waarderen. Ik wil hier het voetbal spelen dat past bij de stijl van Ajax."

Ook op het trainingsveld wil hij die filosofie terug laten komen. "Mijn trainingen zullen gericht zijn op aanvallend voetbal met een goede organisatie en het snel heroveren van de bal", gaat de Spanjaard verder. "Maar het belangrijkste is dat de spelers begrijpen dat ze hun teamgenoten moeten helpen ontwikkelen. Er staan nog tien anderen op het veld en je hebt hen nodig. Mijn stijl en filosofie zullen goed bij Ajax passen. Ik zal mijn best doen om de cultuur van Ajax te bewaken."

Míchel vertelt daarnaast dat de invloed van Johan Cruijff al vroeg zichtbaar was in zijn eigen voetbalontwikkeling. "Mijn eerste wedstrijd als speler was tegen het FC Barcelona van Cruijff", vertelt hij zelfs. "In Spanje zorgde de Cruijff-filosofie voor een grote verandering. Zijn manier van aanvallen was heel anders ten opzichte van dat wat wij destijds gewend waren in Spanje. Ik zag Cruijff altijd als een voorbeeld."

Nu zijn aanstelling officieel is afgerond, richt de trainer zich op de voorbereiding van het nieuwe seizoen. "Eerst zal ik in gesprek gaan met Jordi en de huidige staf", geeft de kersverse Ajax-trainer aan. "We gaan een hoop dingen plannen. Ik weet zeker dat we goed voorbereid aan het nieuwe seizoen zullen starten. Ik hoop dat we er iets moois van kunnen maken."

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