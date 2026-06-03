Michel doet belofte aan Ajax-supporters: "Ik weet zeker dat..."

Míchel heeft in zijn eerste interview als trainer van Ajax direct duidelijk gemaakt welke richting hij met de club op wil. De Spanjaard benadrukt dat zijn voetbalvisie aansluit bij de identiteit van de Amsterdammers en spreekt het vertrouwen uit dat Ajax weer kan meestrijden om prijzen.

Volgens Míchel speelde technisch directeur Jordi Cruijff een belangrijke rol in zijn komst naar Amsterdam. "Jordi kent me door mijn prestaties als coach in Spanje. We hadden het over de filosofie van Ajax en over mijn filosofie en stijl en hoe goed dat bij elkaar zou passen. Jordi heeft vertrouwen in mij en dat gevoel is voor mij heel belangrijk."

De nieuwe trainer wil zich niet te veel bezighouden met het teleurstellende seizoen dat achter Ajax ligt. Zijn focus ligt volledig op de toekomst. "Het verleden is het verleden. We beginnen aan een nieuwe uitdaging. Ik wil dat iedereen vertrouwen krijgt in ons project. Samen kunnen we Ajax weer laten strijden om prijzen in Europa en in Nederland."

De afgelopen weken werd regelmatig gediscussieerd over de speelstijl die Míchel bij Girona hanteerde. Zelf laat hij weinig ruimte voor twijfel over zijn plannen in Amsterdam. "Mijn aanpak is aanvallend voetbal. Ik wil dat de fans trots kunnen zijn op onze speelstijl. Ik weet zeker dat de fans in het stadion onze aanpak en filosofie zullen waarderen. Ik wil hier het voetbal spelen dat past bij de stijl van Ajax."