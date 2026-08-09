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Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Trainer Míchel van Ajax
Trainer Míchel van Ajax Foto: © Pro Shots

Trainer Míchel Sanchez hoopt dat Mika Godts donderdag kan meedoen in de return tegen Shelbourne. De Belg ontbrak tegen PEC Zwolle in de basis door lichte klachten, terwijl Paris Saint-Germain nog altijd aan hem trekt.

Want we hebben hem nodig. Hij is belangrijk voor ons. We kunnen hem eigenlijk niet missen", zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf.

Godts zou eigenlijk starten tegen PEC Zwolle, maar haakte tijdens de warming-up alsnog af. "Hij kreeg donderdag na onze thuiswedstrijd tegen Shelbourne last van zijn been. Hij heeft vrijdag niet getraind, maar wilde toch aan deze wedstrijd beginnen. Tijdens de warming-up was hij niet vrij in zijn hoofd. Daarom zijn we niet met hem begonnen en hebben we hem laten invallen."

Ondertussen verwacht Míchel dat PSG zich opnieuw meldt voor de 21-jarige Belg. "Als we Mika kwijtraken, dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten die diepte in ons spel brengen. Op rechts hebben we nu Steven Berghuis, maar dat is een ander type. Hij vult zijn positie anders in."

De Spaanse trainer was ondanks de 0-2 zege niet tevreden over het spel van Ajax. "Ik merkte dat er druk op deze eerste wedstrijd stond. We speelden niet goed en leden onnodig balverlies. De uitslag is wel goed. Daar kunnen we mee verder."

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