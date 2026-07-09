Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

Ajax is op dit moment bezig aan een trainingskamp in Garderen en Thijs Zwagerman was namens ESPN aandachtig toeschouwer. De verslaggever zag onder andere Maher Carrizo geblesseerd uitvallen bij de ploeg van trainer Michel.

"Na een duel met Henrique kan de bedrijvige rechtsbuiten niet verder en wordt hij behandeld aan zijn enkel.", blikt hij terug. "In het laatste gedeelte van de training wordt verder Oscar Gloukh door Míchel nog op een standje getrakteerd. “This is impossible, Oscar! Show mentality!”, schreeuwt de Spaanse trainer naar de aanvallende middenvelder, die in het drukzetten eenvoudig door Janse wordt uitgekapt, waarna de ploeg van Gloukh door de as wordt weggetikt."

"Míchel en zijn technische staf hameren voortdurend nadrukkelijk op de onderlinge afstemming, waarbij dit soort momenten als van Gloukh funest zijn", waarschuwt Zwagerman. "Na ruim anderhalf uur blaast Míchel voor het laatst op zijn fluit en beëindigt hij de training. Drie weken voor aanvang van zijn officiële Ajax-debuut, in de voorronde van de Conference League, is de oefenmeester hard bezig om Ajax stabieler te maken en zowel met als zonder bal patronen in te slijpen. De ervaring en coaching van Blind zijn daarbij overduidelijk een welkome versterking", constateert de journalist.