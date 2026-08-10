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Míchel geeft keihard signaal af aan Ajax-speler: "Hij mag weg"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Ajax-trainer Míchel
Ajax-trainer Míchel Foto: © Pro Shots

Oliver Edvardsen lijkt op weg naar de uitgang bij Ajax. Dat concludeert Ajax-watcher Johan Inan namens het Algemeen Dagblad nadat de Noor tegen PEC Zwolle negentig minuten op de bank bleef en de zeventienjarige Abdellah Ouazane de voorkeur kreeg als vervanger van de niet fitte Mika Godts.

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Voorafgaand aan de aftrap ontstond al een opvallende situatie. Godts stond wel op het wedstrijdformulier, maar tijdens de warming-up warmden Ouazane en Edvardsen zich op. Uiteindelijk bleek Godts niet fit genoeg om te starten, waarna Ouazane zijn plek in de basis overnam.

Volgens Inan onderstreept die keuze de plannen van trainer Míchel Sánchez. "Het probleem voor Ajax tegen PEC was dat de ploeg nauwelijks diepgang had. En dat terwijl Míchel in een analyse van de selectie voor hij begon al weinig diepgang kon vinden."

De clubwatcher wijst vervolgens naar Edvardsen als speler die juist wél over die kwaliteiten beschikt. "Wie dat wel heeft? Oliver Edvardsen. Door te kiezen voor toptalent Ouazane links voorin gaf Míchel een stevig signaal af aan de kleine Noor. Hij mag weg."

Edvardsen kwam tegen PEC Zwolle geen minuut in actie. In de eerdere wedstrijden tegen Vojvodina en Shelbourne kreeg de Noorse buitenspeler nog wel speeltijd, maar volgens Inan lijkt zijn perspectief in Amsterdam inmiddels beperkt.

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