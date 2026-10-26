Míchel geeft toelichting over gecancelde wissel: "Té risicovol"

Marcos Leonardo maakte zondag tegen Sparta Rotterdam geen minuten voor Ajax. De spits leek wel in te mogen vallen, maar trainer Míchel Sánchez besloot toch zijn plan te wijzigen.

Leonardo begon de laatste twee wedstrijden in de basis, maar moest op Het Kasteel weer genoegen nemen met een reserverol. In de tweede helft liep de Braziliaan langdurig warm, maar hij kwam uiteindelijk niet het veld in.

Trainer Míchel had daar na afloop in gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert een duidelijke verklaring voor. "Er werd inderdaad een wissel voorbereid. Niet om Tolu (Arokodare, red.) te vervangen, maar Julian Brand", legt hij uit na de 1-2 zege.