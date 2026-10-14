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Michel geeft update over blessure van Adingra: "We denken dat..."

Gijs Kila
bron: Persconferentie
Simon Adingra
Simon Adingra Foto: © Pro Shots

Ajax moet het donderdagavond in de Conference League tegen Hajduk Split zonder Simon Adingra stellen. De aanvaller heeft opnieuw een tik gekregen op zijn geblesseerde enkel en is daarom niet meegereisd naar Kroatië. Trainer Míchel Sánchez verwacht echter niet dat de zomeraanwinst langdurig uitgeschakeld zal zijn. Daarnaast maakt de Spaanse oefenmeester duidelijk dat hij niet van plan is om zijn belangrijkste spelers zomaar rust te geven.

Adingra maakte afgelopen weekend tegen NEC nog zijn debuut voor Ajax, maar moet de Europese ontmoeting met Hajduk Split aan zich voorbij laten gaan. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel geeft Míchel uitleg over de afwezigheid van de aanvaller. "Hij heeft een nieuwe klap op zijn geblesseerde enkel gekregen en heeft vandaag getest, maar hij voelde zich niet fit genoeg om te spelen", vertelt de trainer.

Hoewel Adingra donderdag niet inzetbaar is, lijkt de blessure mee te vallen. Míchel hoopt dat de buitenspeler op korte termijn weer kan aansluiten bij de selectie. "We zullen zien of hij de komende dagen beschikbaar is. Hopelijk wel, want het is een klap op dezelfde plek. Maar we denken dat hij binnen korte tijd weer fit zal zijn", aldus de Spanjaard.

Naast Adingra ontbreken ook Steven Berghuis, Anton Gaaei en Caio Henrique. Het drietal is vanwege blessureproblemen eveneens achtergebleven in Nederland.

Ondanks de afwezigheid van meerdere spelers wil Míchel met een zo sterk mogelijke opstelling aantreden tegen Hajduk Split. De Ajax-trainer benadrukt dat hij de Conference League serieus neemt en niet van plan is om spelers uitsluitend vanwege het drukke programma rust te geven. "Voor mij is het belang van de competitie heel groot en we zullen het best mogelijke team opstellen om de wedstrijd te winnen", stelt Míchel.

Ajax is dit seizoen actief in de Eredivisie, de KNVB-beker en de Conference League. Daardoor zal de trainer gedurende het seizoen regelmatig keuzes moeten maken, maar volgens Míchel gebeurt dat op basis van wat iedere afzonderlijke wedstrijd vraagt. "Alle spelers zullen gedurende het seizoen belangrijk zijn, omdat we in drie competities actief zijn", vervolgt de oefenmeester. "De beslissingen worden wedstrijd voor wedstrijd genomen. We gaan spelers niet speciaal rust geven. We geloven in de prestaties van het team en we zullen morgen op zoek gaan naar de beste basisopstelling voor de winst."

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