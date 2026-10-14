Michel geeft update over blessure van Adingra: "We denken dat..."

Ajax moet het donderdagavond in de Conference League tegen Hajduk Split zonder Simon Adingra stellen. De aanvaller heeft opnieuw een tik gekregen op zijn geblesseerde enkel en is daarom niet meegereisd naar Kroatië. Trainer Míchel Sánchez verwacht echter niet dat de zomeraanwinst langdurig uitgeschakeld zal zijn. Daarnaast maakt de Spaanse oefenmeester duidelijk dat hij niet van plan is om zijn belangrijkste spelers zomaar rust te geven.

Adingra maakte afgelopen weekend tegen NEC nog zijn debuut voor Ajax, maar moet de Europese ontmoeting met Hajduk Split aan zich voorbij laten gaan. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel geeft Míchel uitleg over de afwezigheid van de aanvaller. "Hij heeft een nieuwe klap op zijn geblesseerde enkel gekregen en heeft vandaag getest, maar hij voelde zich niet fit genoeg om te spelen", vertelt de trainer.

Hoewel Adingra donderdag niet inzetbaar is, lijkt de blessure mee te vallen. Míchel hoopt dat de buitenspeler op korte termijn weer kan aansluiten bij de selectie. "We zullen zien of hij de komende dagen beschikbaar is. Hopelijk wel, want het is een klap op dezelfde plek. Maar we denken dat hij binnen korte tijd weer fit zal zijn", aldus de Spanjaard.

Naast Adingra ontbreken ook Steven Berghuis, Anton Gaaei en Caio Henrique. Het drietal is vanwege blessureproblemen eveneens achtergebleven in Nederland.