Michel geeft update over blessure van Ajacied: "We hopen dat..."

Daley Blind ontbrak zondag bij Ajax tijdens het 2-2 gelijkspel tegen SC Heerenveen. Trainer Míchel Sánchez heeft na afloop duidelijkheid gegeven over de afwezigheid van de centrale verdediger, die met een lichte blessure kampt.

Blind liep de kwetsuur op tijdens het Conference League-duel met Shelbourne FC. "Daley heeft een kleine blessure opgelopen in de laatste wedstrijd", vertelde Míchel op de persconferentie.

De Ajax-trainer verwacht niet dat Blind lang aan de kant staat. "We hopen dat hij in de komende dagen weer kan aansluiten bij de groep."

Ajax komt donderdag alweer in actie. In de play-offs van de Conference League nemen de Amsterdammers het op tegen FC Sion. Tegen Heerenveen werd de plek van Blind centraal achterin ingenomen door Youri Baas.