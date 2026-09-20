Míchel geeft update over ziekenboeg: "Werken aan hun fitheid"

Míchel kijkt wel uit naar de interlandonderbreking. "Met name om met de spelers te werken aan hun fitheid en als ploeg vooruit te blijven kijken", laat hij weten op de persconferentie na de wedstrijd tegen Excelsior (2-2).

Zaterdagavond viel Caio Henrique geblesseerd uit. Ook Daley Blind, Simon Adingra en Aaron Bouwman zijn nog uit de roulatie. "Geen van deze drie spelers heeft tot nu toe getraind", liet Míchel weten over laatstgenoemden. "We moeten bovendien nog kijken naar de blessures van Steven Berghuis en Caio Henrique."

Voor Ajax duurt het in ieder geval nog even voor de volgende competitiewedstrijd op het programma staat, maar of de lappenmand dan minder drukbezit is is afwachten. "Op dit moment kan ik helaas niets met zekerheid zeggen. Want ze hebben nog totaal niet meegetraind", besluit Míchel.