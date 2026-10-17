Míchel gefileerd: "Je kan het niet eens steenkolen-Engels noemen"

Ajax gaat door haar eerste moeilijke periode van het seizoen heen. Zondag wacht het in vorm verkerende FC Groningen alweer. Momenteel wordt er gekeken naar wat er fout gaat bij de Amsterdammers. Zo worden er vraagtekens gezet bij het zeer gebrekige Engels van trainer Míchel.

"Interviewtjes op televisie zijn in de loop der jaren steeds belangrijker geworden voor voetbalcoaches, als de moderne uithangborden die ze nu eenmaal zijn, maar die PR-taak is nog altijd ondergeschikt aan de core business van het vak", opent Sjoerd Mossou zijn column in het Algemeen Dagblad.

"Boven alles is de trainer een didacticus. Een leraar. Een inspirator, een communicator, een boodschapper en een mentor. Taal als gereedschap, zowel verbaal als non-verbaal, is daarbij volstrekt onmisbaar geworden", vervolgt Mossou. "Dat hoeft heus niet altijd feilloos. Er zijn coaches die aan de Mavo 2-versie van een taal voldoende hadden, of die er zelfs een zekere cultstatus mee verwierven."

"Maar dat zijn in deze moderne tijd wel uitzonderingen. Arne Slot, Peter Bosz, Francesco Farioli, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Arsène Wenger, José Mourinho: ook in hun tweede of derde taal zijn het voortreffelijke storytellers", meent Mossou.