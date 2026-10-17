Míchel gefileerd: "Je kan het niet eens steenkolen-Engels noemen"
Ajax gaat door haar eerste moeilijke periode van het seizoen heen. Zondag wacht het in vorm verkerende FC Groningen alweer. Momenteel wordt er gekeken naar wat er fout gaat bij de Amsterdammers. Zo worden er vraagtekens gezet bij het zeer gebrekige Engels van trainer Míchel.
"Interviewtjes op televisie zijn in de loop der jaren steeds belangrijker geworden voor voetbalcoaches, als de moderne uithangborden die ze nu eenmaal zijn, maar die PR-taak is nog altijd ondergeschikt aan de core business van het vak", opent Sjoerd Mossou zijn column in het Algemeen Dagblad.
"Boven alles is de trainer een didacticus. Een leraar. Een inspirator, een communicator, een boodschapper en een mentor. Taal als gereedschap, zowel verbaal als non-verbaal, is daarbij volstrekt onmisbaar geworden", vervolgt Mossou. "Dat hoeft heus niet altijd feilloos. Er zijn coaches die aan de Mavo 2-versie van een taal voldoende hadden, of die er zelfs een zekere cultstatus mee verwierven."
"Maar dat zijn in deze moderne tijd wel uitzonderingen. Arne Slot, Peter Bosz, Francesco Farioli, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Arsène Wenger, José Mourinho: ook in hun tweede of derde taal zijn het voortreffelijke storytellers", meent Mossou.
"Het maakte de aanstelling van Míchel bij Ajax op voorhand al tot een tamelijk bizar linguïstisch experiment", vindt hij dan ook. "Technisch directeur Jordi Cruijff stelde deze zomer een bonte selectie samen van voetballers uit werkelijk alle windstreken."
"De huidige spelersgroep van Ajax telt zo’n veertien nationaliteiten, van wie er hooguit acht spelers verder komen dan ‘Dos cervezas por favor’. Het weerhield Cruijff er niet van een trainer aan te stellen die vrijwel uitsluitend Spaans spreekt: zelfs steenkolen-Engels kunnen we zijn gebrabbel niet noemen", is de journalist kritisch.
"Daar kun je heus een tolk bij zetten natuurlijk, of een paar assistenten die wél uit de voeten kunnen in het Duits, Engels of Nederlands. Maar Míchel moet welhaast een tactisch en strategisch genie zijn om zijn enorme taalachterstand te overbruggen - en al helemaal met een nieuw team in opbouw", vindt hij.
"Natuurlijk staat Ajax niet uitsluitend op de vijfde plaats omdat de trainer geen Engels beheerst, dat zou te simpel zijn. Maar je moet er toch niet aan denken dat de Amsterdammers dit weekend ook nog in Groningen verliezen - en de landstitel al vóór de herfstvakantie uit zicht is geraakt. Probeer dat maar eens uit te leggen", besluit hij angstig.
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