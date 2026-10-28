"Míchel heeft zich de hele wedstrijd door geërgerd aan hem"
Arokodare Tolu was zondag weer de matchwinner bij Ajax. Hans Kraay jr. denkt dat Míchel de spits echter geen goede wedstrijd vond spelen.
Tolu is dit seizoen een van de grote uitblinkers bij Ajax en was tegen Atalanta Bergamo en Sparta Rotterdam weer belangrijk met een goal. Toch gaf trainer Míchel de laatste weken ook een paar keer de voorkeur aan Marcos Leonardo.
Ook Kraay jr. denkt niet dat Tolu onomstreden is. "Ik zal je eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wie nou de nummer 9 van Ajax is en blijft, want ik zat tijdens de wedstrijd tegen Sparta vlak achter Míchel en die heeft zich de hele wedstrijd door geërgerd aan Tolu", vertelt hij in Voetbal International.
De spits deed te weinig op Het Kasteel. "Hij vond dat hij geen druk zette, te statisch was in balbezit en net op het moment dat Tolu dacht van: Nou, ik kan wel een potje breken, werd hij de hele wedstrijd achternagezeten door zijn coach. Uit kwaadheid stuurde hij technisch perfect de 1-2 tegen de touwen, want het is inmiddels echt wel een koele afwerker", besluit Kraay jr.
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