Míchel hoopt op Ajax-transfers: "Ik heb de beste spelers nodig"

"Ja", is het duidelijke antwoord van Míchel Sánchez, geciteerd door Voetbal International. "Ik heb de beste spelers nodig om om de prijzen mee te doen. Mika is een fantastische speler, maar hij is weg. We moeten hem vervangen. De markt is moeilijk. Je speelt al wedstrijden, maar je weet niet wat er met de selectie gebeurt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met een sterke selectie gaan eindigen"

Abdellah Ouazane is de tijdelijke vervanger van Godts. "Maar de focus moet niet op hem komen te liggen. We moeten een selectie samenstellen die kan meedoen om de prijzen", aldus Míchel, die ook nog hoopt op een controlerende middenvelder. "Op die positie hebben we alleen Youri Regeer en daar moet iemand bij."