Míchel hoopt op Ajax-transfers: "Ik heb de beste spelers nodig"
Míchel hoopt dat Ajax nog niet is uitgewinkeld op de transfermarkt. De Amsterdammers verkochten Mika Godts aan Paris Saint-Germain en de Spaanse hoofdtrainer wil een vervanger aantrekken.
"Ja", is het duidelijke antwoord van Míchel Sánchez, geciteerd door Voetbal International. "Ik heb de beste spelers nodig om om de prijzen mee te doen. Mika is een fantastische speler, maar hij is weg. We moeten hem vervangen. De markt is moeilijk. Je speelt al wedstrijden, maar je weet niet wat er met de selectie gebeurt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met een sterke selectie gaan eindigen"
Abdellah Ouazane is de tijdelijke vervanger van Godts. "Maar de focus moet niet op hem komen te liggen. We moeten een selectie samenstellen die kan meedoen om de prijzen", aldus Míchel, die ook nog hoopt op een controlerende middenvelder. "Op die positie hebben we alleen Youri Regeer en daar moet iemand bij."
Míchel Sánchez bespreekt Ajacied: "Hij heeft een kleine blessure"
Kees Kist onder de indruk van Ajacied: "Die is echt heel goed"
Míchel hoopt op Ajax-transfers: "Ik heb de beste spelers nodig"
'Ko Itakura kan Ajax alweer verlaten na transfer van 10 miljoen'
'Voormalig Ajax-doelwit maakt miljoenentransfer in Eredivisie'
'PSV ligt voor op Ajax in transferstrijd om Lutsharel Geertruida'
Bruggink bezorgd over Ajax na gelijkspel: "Daar schrik ik wel van"
Van Hanegem: "Heel de Eredivisie kan hem gebruiken, zeker Ajax"
Trenskow over goal tegen Ter Stegen: "Zo versla je een topkeeper"
Klaassen verbaast na puntenverlies: "Zo, ik weet het even niet"
Veldman looft SC Heerenveen: "Hebben Ajax bij vlagen gedomineerd"
Komt Bouwman goed weg na voet in gezicht bij Vente? "Willekeur"
Youri Baas baalt van reserverol bij Ajax: "Ik wil alles spelen"
'Premier League-club heeft overbodige Ajax-verdediger op de radar'
'Ajax informeert concreet naar zesvoudig Oranje-international'
Veldman trots na comeback tegen Ajax: "Zo kregen we de Arena stil"
'Udinese-aanvaller in Italiaanse media gelinkt aan Ajax'
Ajax verspeelt voorsprong en morst punten tegen SC Heerenveen
Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"
Driessen niet overtuigd van Ajacieden: "Geen verschilmakers"
Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis
Ajax dacht aan voormalig PSV'er: "Spraken met Jordi Cruijff"
FOTO'S | Ajax komt in Parijs met groot spandoek voor Mika Godts
Vahle twijfelt over Ajax-transfer: "Weet niet of het de beste stap is"
Godts dolblij met transfer: "Het is de beste club ter wereld"
Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij wil weg bij Ajax"
'Optie tot koop opgenomen in huurdeal van Ajax-spits (20)'
'NEC verwijst gerucht over Ajax-bod naar rijk der fabelen'
Zagaritis ziet kansen tegen Ajax: "Dat geeft vertrouwen voor zondag"
SC Heerenveen vol vertrouwen: "Het is nog wisselvallig bij Ajax"