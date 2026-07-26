Míchel hoopt op transfer: "Hopelijk kunnen we snel over hem praten"
Míchel kijkt met een goed gevoel naar de start van zijn periode bij Ajax. De Spaanse trainer is tevreden over de selectie die hij momenteel tot zijn beschikking heeft en benadrukt dat de club zorgvuldig te werk gaat op de transfermarkt.
De oefenwedstrijd tegen Burnley betekent voor Míchel zijn eerste optreden in de Johan Cruijff ArenA als hoofdtrainer van Ajax. De Spanjaard kijkt uit naar dat moment. "Ik ben heel opgewonden, met het gevoel dat het een stadion is met een speciale magie. Het is een indrukwekkend stadion om in te voetballen en ik kijk ernaar uit om hier te genieten van de wedstrijden van ons team", vertelt hij tegenover Ziggo Sport.
Ook kijkt Míchel terug op een geslaagde start van het Europese avontuur. Ajax won het eerste duel in de Conference League met 1-4 van FK Vojvodina. "Het is duidelijk een goede start in de Conference League. De return moet nog gespeeld worden en wij moeten onze identiteit en onze filosofie blijven verbeteren. Maar het is een belangrijke stap die wij gezet hebben."
Over de transferactiviteiten van Ajax vertelt Míchel dat technisch directeur Jordi Cruijff druk bezig is met mogelijke versterkingen. "Jordi is hard aan het werk, hij communiceert elke dag met mij over de mogelijkheden die er zijn en de processen met spelers."
De trainer benadrukt dat Ajax alleen spelers wil aantrekken die passen bij de club. "We willen uiteraard spelers aantrekken die Ajax als team kunnen helpen groeien. Wij zijn een zeer veeleisende club. We hebben mensen nodig met een grote mentaliteit, met een winnende mentaliteit en we willen de juiste keuzes maken."
Ondanks de mogelijke versterkingen is Míchel tevreden over zijn huidige groep. "Je moet stap voor stap gaan, maar ik ben blij met de selectie die ik momenteel heb. Ik ben blij met hoe ze werken, hun houding ten opzichte van onze filosofie en elke speler die komt om te helpen, is welkom."
Als het over de transferplannen van Ajax gaat, komt ook de naam van Marc-André ter Stegen ter sprake. De Duitse doelman wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar Amsterdam. Wanneer Míchel naar de mogelijke komst van de keeper wordt gevraagd, kan de trainer een glimlach niet onderdrukken. "Over Marc, ik denk dat iedereen duidelijk weet wat er gaande is. Hopelijk kan hij ons helpen en kunnen wij binnenkort over hem praten."
Tegenvaller voor Ajax-fans: bier duurder in Johan Cruijff ArenA
Míchel hoopt op transfer: "Hopelijk kunnen we snel over hem praten"
Ajax wint van Burnley na goals van Bouwman en uitblinker Ouazane
'Ter Stegen niet mee op Barça-trainingskamp; Ajax-transfer nadert'
Opstelling Ajax bekend: flink gewijzigd elftal, basisplek Leonardo
Feyenoorder is fan van toekomstig Ajax-aanwinst: "Shirtjes ruilen"
'Oud-Ajax-doelman staat voor transfer naar de Premier League'
Hier kan je live kan kijken naar het oefenduel Ajax - Burnley FC
Baas over Ajacied: "Zullen zien wie er uiteindelijk gaat spelen"
'Ter Stegen-deal krijgt nieuwe wending': "Meningsverschil ontstaan"
Voormalig Ajax-spits vindt nieuwe werkgever buiten Europa
FC Barcelona strikt nieuwe tegenstander na afzegging van Ajax
Baas spreekt zich uit over zijn toekomst: "Misschien deze zomer"
Steur maakt indruk na Ajax-exit: "De grote man op het middenveld"
Ajax waagt poging voor Brandt, voorkeur ligt echter ergens anders
Nuijten: "Dat was natuurlijk niet zo professioneel als bij Ajax"
'Ajax ziet Hongaars doelwit schitteren bij AZ met goal tegen Genk'
Ajax-flop die miljoenen kostte laat op huurbasis voeten wel spreken
Bosz over oud-Ajacied: "Dat zijn leuke momenten voor een trainer"
VIDEO | Prachtige beelden: Tadić zingt samen met Ajax-uitvak
Frenkie de Jong bijt stellig van zich af: "Valse berichtgeving"
'Sean Steur krijgt grote klap te verwerken bij Newcastle United'
'Ajax toont belangstelling voor gewilde Kroatische spelmaker'
'Ajax nog druk op de transfermarkt': "Willen een zes toevoegen"
Abdalla maakt indruk: "Daar zullen ze bij PSV ziek van zijn"
Ajax-talent geprezen: "Hij werd weggekaapt door PSV, goede speler"
Steven Berghuis bespreekt kersverse Ajacied: "Een fijne eerste stap"
Ajax-fans wijzen zondebok aan na duel in Servië: "Snel verkopen"
Peter Bosz: "Het is wel duidelijk wat er bij Ajax gaande is"
'Ajax kan speler van 20 miljoen slijten: Sutalo in de belangstelling'