Míchel hoopt op transfer: "Hopelijk kunnen we snel over hem praten"
Míchel kijkt met een goed gevoel naar de start van zijn periode bij Ajax. De Spaanse trainer is tevreden over de selectie die hij momenteel tot zijn beschikking heeft en benadrukt dat de club zorgvuldig te werk gaat op de transfermarkt.
De oefenwedstrijd tegen Burnley betekent voor Míchel zijn eerste optreden in de Johan Cruijff ArenA als hoofdtrainer van Ajax. De Spanjaard kijkt uit naar dat moment. "Ik ben heel opgewonden, met het gevoel dat het een stadion is met een speciale magie. Het is een indrukwekkend stadion om in te voetballen en ik kijk ernaar uit om hier te genieten van de wedstrijden van ons team", vertelt hij tegenover Ziggo Sport.
Ook kijkt Míchel terug op een geslaagde start van het Europese avontuur. Ajax won het eerste duel in de Conference League met 1-4 van FK Vojvodina. "Het is duidelijk een goede start in de Conference League. De return moet nog gespeeld worden en wij moeten onze identiteit en onze filosofie blijven verbeteren. Maar het is een belangrijke stap die wij gezet hebben."
Over de transferactiviteiten van Ajax vertelt Míchel dat technisch directeur Jordi Cruijff druk bezig is met mogelijke versterkingen. "Jordi is hard aan het werk, hij communiceert elke dag met mij over de mogelijkheden die er zijn en de processen met spelers."
De trainer benadrukt dat Ajax alleen spelers wil aantrekken die passen bij de club. "We willen uiteraard spelers aantrekken die Ajax als team kunnen helpen groeien. Wij zijn een zeer veeleisende club. We hebben mensen nodig met een grote mentaliteit, met een winnende mentaliteit en we willen de juiste keuzes maken."
Ondanks de mogelijke versterkingen is Míchel tevreden over zijn huidige groep. "Je moet stap voor stap gaan, maar ik ben blij met de selectie die ik momenteel heb. Ik ben blij met hoe ze werken, hun houding ten opzichte van onze filosofie en elke speler die komt om te helpen, is welkom."
Als het over de transferplannen van Ajax gaat, komt ook de naam van Marc-André ter Stegen ter sprake. De Duitse doelman wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar Amsterdam. Wanneer Míchel naar de mogelijke komst van de keeper wordt gevraagd, kan de trainer een glimlach niet onderdrukken. "Over Marc, ik denk dat iedereen duidelijk weet wat er gaande is. Hopelijk kan hij ons helpen en kunnen wij binnenkort over hem praten."
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