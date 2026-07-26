Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Míchel hoopt op transfer: "Hopelijk kunnen we snel over hem praten"

Joram
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © Pro Shots

Míchel kijkt met een goed gevoel naar de start van zijn periode bij Ajax. De Spaanse trainer is tevreden over de selectie die hij momenteel tot zijn beschikking heeft en benadrukt dat de club zorgvuldig te werk gaat op de transfermarkt.

De oefenwedstrijd tegen Burnley betekent voor Míchel zijn eerste optreden in de Johan Cruijff ArenA als hoofdtrainer van Ajax. De Spanjaard kijkt uit naar dat moment. "Ik ben heel opgewonden, met het gevoel dat het een stadion is met een speciale magie. Het is een indrukwekkend stadion om in te voetballen en ik kijk ernaar uit om hier te genieten van de wedstrijden van ons team", vertelt hij tegenover Ziggo Sport.

Ook kijkt Míchel terug op een geslaagde start van het Europese avontuur. Ajax won het eerste duel in de Conference League met 1-4 van FK Vojvodina. "Het is duidelijk een goede start in de Conference League. De return moet nog gespeeld worden en wij moeten onze identiteit en onze filosofie blijven verbeteren. Maar het is een belangrijke stap die wij gezet hebben."

Over de transferactiviteiten van Ajax vertelt Míchel dat technisch directeur Jordi Cruijff druk bezig is met mogelijke versterkingen. "Jordi is hard aan het werk, hij communiceert elke dag met mij over de mogelijkheden die er zijn en de processen met spelers."

De trainer benadrukt dat Ajax alleen spelers wil aantrekken die passen bij de club. "We willen uiteraard spelers aantrekken die Ajax als team kunnen helpen groeien. Wij zijn een zeer veeleisende club. We hebben mensen nodig met een grote mentaliteit, met een winnende mentaliteit en we willen de juiste keuzes maken."

Ondanks de mogelijke versterkingen is Míchel tevreden over zijn huidige groep. "Je moet stap voor stap gaan, maar ik ben blij met de selectie die ik momenteel heb. Ik ben blij met hoe ze werken, hun houding ten opzichte van onze filosofie en elke speler die komt om te helpen, is welkom."

Als het over de transferplannen van Ajax gaat, komt ook de naam van Marc-André ter Stegen ter sprake. De Duitse doelman wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar Amsterdam. Wanneer Míchel naar de mogelijke komst van de keeper wordt gevraagd, kan de trainer een glimlach niet onderdrukken. "Over Marc, ik denk dat iedereen duidelijk weet wat er gaande is. Hopelijk kan hij ons helpen en kunnen wij binnenkort over hem praten."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Míchel
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws