Míchel hoopte nog op één aankoop: "Dat zou fijn zijn geweest"
Míchel is blij met hoe de transferperiode van Ajax verlopen is. In zekere zin vindt hij het resultaat ervan nagenoeg perfect. De trainer gaat daarbij ook nog in op het aanblijven van Youri Baas.
"Ik heb respect voor alles wat speelt rondom deze processen. Ik heb mijn mening gegeven. We hebben duidelijke individuele gesprekken gevoerd, zodat we van elkaar konden weten wat er speelt", zegt Míchel tijdens de persconferentie voor het duel met PSV. "Uiteindelijk is het voor mij duidelijk geweest dat hij een bijdrage kan leveren aan het team."
Daarmee sluit Ajax volgens de trainer een uitstekende transferperiode af. "Veel ging volgens plan. We zijn competitief. We kunnen strijden in alle competities. Een middenvelder erbij zou fijn zijn geweest. In januari gaan we evalueren of dat nog nodig is."
Is Ajax een kanshebber voor de titel? "Ik ben hartstikke blij met deze selectie. We moeten laten zien wat we kunnen. Er zijn genoeg kwaliteiten in huis. Andere teams in deze competitie werken al langer met elkaar samen, maar dat zijn geen smoesjes."
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