Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Míchel 'hopeloos verdwaald' op persconferenties: "Sneu voor hem"

Rik Engelbertink
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. is fan van wat Míchel Sanchez de laatste weken laat zien als trainer van Ajax. Wat echter minder gaat, is zijn Engels. De Spaanse trainer staat daardoor op een afstand van het publiek en de Nederlandse media. 

"Nu zijn Engels nog! Als hij in het Engels één-op-één-interviews doet, of de persconferentie in het Engels, zie ik geen trainer, dan hoor ik geen trainer en het is best sneu voor hem dat hij in elke zin moet zoeken naar woorden", vindt Kraay jr. bij Voetbal International.

"Ik weet inmiddels dat de spelers in zijn filosofie geloven en als hij in zijn eigen taal kan analyseren, staat er een persoonlijkheid die ík niet kan verstaan, mijn Spaans is nog slechter dan mijn Engels, maar dan staat er wel een man met vertrouwen die zijn ideeën aan ons duidelijk kenbaar kan maken", meent de analist.

"Bij Ajax hebben ze me verteld dat hij snel op Engelse les gaat, misschien een paar dagen naar de nonnen in Vught", vervolgt hij. "Het heeft denk ik niet zo veel zin, een paar dagen of een weekje. Ook al zit je met een hok vol intelligente nonnen, dan denk ik nog niet dat het snel gaat werken."

"Ik zou zeggen: Míchel, neem twee of drie nonnen in huis, dat gaat ongetwijfeld een stuk sneller dan 21 keer op en neer naar Vught. Communicatie is in de huidige tijd mega belangrijk", besluit hij. 

Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Dolberg onthult: "Ik heb ook met een aantal clubs gesproken"

0
Dennis Bergkamp

Ajax-speler krijgt lof: "Brengt vleugje Bergkamp naar de ArenA"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel 'hopeloos verdwaald' op persconferenties: "Sneu voor hem"

Dolberg onthult: "Ik heb ook met een aantal clubs gesproken"

Ajax-speler krijgt lof: "Brengt vleugje Bergkamp naar de ArenA"

De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"

Spaan geniet van opvallende Ajax-speler: "Zo barstensvol talent"

Abdellah Ouazane krijgt mooi nieuws uit Marokko en vliegt uit

Michael Reiziger stelt oud-Ajacied aan als assistent-trainer

Dies Janse zeer dankbaar: "Ajax hoeft eigenlijk niets te doen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws