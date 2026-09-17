Míchel 'hopeloos verdwaald' op persconferenties: "Sneu voor hem"

Hans Kraay jr. is fan van wat Míchel Sanchez de laatste weken laat zien als trainer van Ajax. Wat echter minder gaat, is zijn Engels. De Spaanse trainer staat daardoor op een afstand van het publiek en de Nederlandse media.

"Nu zijn Engels nog! Als hij in het Engels één-op-één-interviews doet, of de persconferentie in het Engels, zie ik geen trainer, dan hoor ik geen trainer en het is best sneu voor hem dat hij in elke zin moet zoeken naar woorden", vindt Kraay jr. bij Voetbal International.

"Ik weet inmiddels dat de spelers in zijn filosofie geloven en als hij in zijn eigen taal kan analyseren, staat er een persoonlijkheid die ík niet kan verstaan, mijn Spaans is nog slechter dan mijn Engels, maar dan staat er wel een man met vertrouwen die zijn ideeën aan ons duidelijk kenbaar kan maken", meent de analist.

"Bij Ajax hebben ze me verteld dat hij snel op Engelse les gaat, misschien een paar dagen naar de nonnen in Vught", vervolgt hij. "Het heeft denk ik niet zo veel zin, een paar dagen of een weekje. Ook al zit je met een hok vol intelligente nonnen, dan denk ik nog niet dat het snel gaat werken."

"Ik zou zeggen: Míchel, neem twee of drie nonnen in huis, dat gaat ongetwijfeld een stuk sneller dan 21 keer op en neer naar Vught. Communicatie is in de huidige tijd mega belangrijk", besluit hij.