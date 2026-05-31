'Míchel kan getalenteerde middenvelder meenemen naar Ajax'
Míchel lijkt de nieuwe trainer van Ajax te gaan worden. De kans dat hij spelers meeneemt van het gedegradeerde Girona is aannemelijk en kan voor Ajax een buitenkans zijn.
Een van die spelers zou Fran Beltrán kunnen zijn. Dat zocht Footballtransfers.com uit. "Beltrán heeft volgens de data van SciSports namelijk een similarity van 97 procent met Ceballos", schrijft het medium, dat ook erkent dat de Amsterdammers aan de komst van Dani Ceballos denken. "Beide spelers worden als verdedigende middenvelders getypeerd die vanuit de middelste linie het spel verdelen en verdediging en aanval verbinden."
Beltran, enkelvoudig Spaans international, heeft een clubfit van 75 met Ajax, wat als hoog gezien kan worden. Zijn skill is 74, waarmee hij hoger uitkomt dan veel Ajax-spelers op zijn positie als centraal annex verdedigend middenvelder. De marktwaarde van de speler bedraagt vijf miljoen euro.
Beltán had onder Míchel afgelopen seizoen lang niet altijd een basisplek en kan gezien worden als rotatiespeler. In 27 duels scoorde hij één keer.
