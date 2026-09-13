Míchel kiest Dolberg boven Leonardo: "Vroeg om zijn kwaliteiten"
Kasper Dolberg heeft zich zaterdag weer laten gelden in het shirt van Ajax. De Deense spits leek tijdens de afgelopen transferperiode nog te vertrekken uit Amsterdam, maar kreeg tegen Fortuna Sittard als invaller zijn kans. Dolberg betaalde het vertrouwen terug met zijn eerste Ajax-doelpunt sinds januari 2026 en kreeg daarbij opvallend genoeg de voorkeur boven Marcos Leonardo.
Een kwartier voor tijd verving Dolberg de startende Tolu Arokodare. Slechts vijf minuten later tekende de Deen van dichtbij voor de 1-4. Míchel Sánchez legde na afloop uit waarom hij voor Dolberg koos en niet voor Leonardo, die deze zomer voor een kleine twintig miljoen euro naar Amsterdam kwam. "Dit was een wedstrijd die meer vroeg om de kwaliteiten van Dolberg", verklaarde de Ajax-trainer bij ESPN.
Míchel kon uiteindelijk tevreden terugkijken op de overtuigende 1-5 overwinning, al vond hij dat de uitslag een vertekend beeld gaf van de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd. "Dit was een goede overwinning, maar geen gemakkelijke wedstrijd. Met name in de eerste helft was dat het geval. De kansen werden niet meteen benut, en het was voor ons moeilijk om in het strafschopgebied van Fortuna te komen", aldus de Spanjaard.
Ajax komt dinsdag alweer in actie tijdens het inhaalduel met Willem II, maar Míchel verwacht niet dat hij zijn elftal volledig hoeft om te gooien. "Roteren is waarschijnlijk niet nodig. Maar als het wel nodig is, is dat ook geen probleem. We hebben een brede selectie. Als maandag blijkt dat spelers niet fit genoeg zijn, zal dat geen problemen opleveren voor ons."
Míchel kiest Dolberg boven Leonardo: "Vroeg om zijn kwaliteiten"
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