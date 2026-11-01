Míchel komt blessure-update Brandt: "Hij kent zijn eigen lichaam"

Brandt kreeg tijdens de eerste helft al te maken met fysieke klachten. Toen de middenvelder enkele minuten voor rust een sprint inzette, ging het mis en belandde hij op het gras. De Duitser besloot vervolgens dat verder spelen geen optie was en vroeg om een wissel. Na afloop gaf Míchel tijdens de persconferentie tekst en uitleg. "Al vroeg in de wedstrijd begon hij last te krijgen", bevestigde de trainer.

Volgens Míchel voelde Brandt zelf aan dat hij een risico liep wanneer hij op volle snelheid zou blijven spelen. "Hij voelde dat hij moest afremmen zodra hij wilde sprinten, omdat hij anders een blessure kon oplopen. Hij heeft dan ook een wissel aangevraagd. Hij kent zijn eigen lichaam het beste, maar het lijkt er niet op dat het een ernstige blessure is."