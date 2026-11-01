Míchel komt blessure-update Brandt: "Hij kent zijn eigen lichaam"
Ajax-trainer Míchel Sánchez heeft na de 1-0 overwinning op AZ een update gegeven over de fysieke gesteldheid van Julian Brandt. De Duitse middenvelder moest vlak voor rust geblesseerd het veld verlaten, maar de eerste berichten zijn positief. Volgens de Spaanse oefenmeester lijkt de kwetsuur van Brandt mee te vallen.
Brandt kreeg tijdens de eerste helft al te maken met fysieke klachten. Toen de middenvelder enkele minuten voor rust een sprint inzette, ging het mis en belandde hij op het gras. De Duitser besloot vervolgens dat verder spelen geen optie was en vroeg om een wissel. Na afloop gaf Míchel tijdens de persconferentie tekst en uitleg. "Al vroeg in de wedstrijd begon hij last te krijgen", bevestigde de trainer.
Volgens Míchel voelde Brandt zelf aan dat hij een risico liep wanneer hij op volle snelheid zou blijven spelen. "Hij voelde dat hij moest afremmen zodra hij wilde sprinten, omdat hij anders een blessure kon oplopen. Hij heeft dan ook een wissel aangevraagd. Hij kent zijn eigen lichaam het beste, maar het lijkt er niet op dat het een ernstige blessure is."
Ajax wist de wedstrijd tegen AZ uiteindelijk ook zonder Brandt winnend af te sluiten. De Amsterdammers kunnen zich daardoor met een overwinning op zak voorbereiden op het Conference League-duel met FC Midtjylland van donderdag. Míchel liet daarnaast weten dat ook Jorthy Mokio en Abdellah Ouazane niet volledig fit waren. Mokio kampte met de nasleep van ziekte, terwijl Ouazane hinder ondervond van zijn heup.
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