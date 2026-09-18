Míchel komt met update over Ajax-viertal: "Hebben nog tijd nodig"
Ajax maakt zich op voor de laatste wedstrijd voordat de interlandperiode aanbreekt. De Amsterdammers nemen het in eigen huis op tegen Excelsior en trainer Míchel Sánchez kan daarbij nog niet beschikken over een aantal spelers. Wel is de selectie volgens de Spanjaard goed uit de wedstrijd van dinsdag gekomen.
"De fysieke gesteldheid van de groep is goed", reageert Míchel tegenover de clubkanalen van Ajax. "We zijn goed hersteld van dinsdag. Daarnaast zijn er een aantal spelers die deze week zijn aangesloten, maar zij hebben nog even tijd nodig." Daley Blind, Aaron Bouwman en Simon Adingra zijn nog niet fit genoeg om in actie te komen. Ook Yves Bissouma ontbreekt. De nieuwste aanwinst van de Amsterdammers is nog niet speelgerechtigd.
Míchel verwacht dat Ajax het niet cadeau krijgt tegen Excelsior. De oefenmeester is onder de indruk van de manier waarop de Rotterdammers voor de dag komen. "Ze spelen met een hoge intensiteit en druk op de tegenstander. Ze hebben laten zien dat ze efficiënt zijn voor het doel en ik verwacht een uitdagend duel. We moeten op ons best zijn om ze te verslaan."
Na het duel krijgt een deel van de Ajax-selectie de mogelijkheid om rust te pakken tijdens de langere interlandperiode. Míchel ziet daarin ook kansen voor spelers die nog werken aan hun herstel. "De interlandbreak is wat langer dan normaal. Dat is gunstig voor het herstel van sommige spelers. Ze kunnen even afschakelen of opladen, want het seizoen begon natuurlijk vroeg. De groep is enkele dagen vrij voordat ze zich weer melden voor een nieuw blok van het seizoen. Als staf geeft het ons de ruimte om verder te werken aan onze tactische elementen."
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Míchel komt met update over Ajax-viertal: "Hebben nog tijd nodig"
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