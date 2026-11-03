Míchel krijgt kritiek: "Hij gaat steeds meer lijken op Farioli"
Valentijn Driessen ziet dat Míchel Sanchez veel dingen doet die Francesco Farioli ook bij Ajax deed. De journalist vindt dat Ajax veel te verdedigend ingesteld speelt.
"Hij gaat steeds meer lijken op Farioli", zegt Driessen bij podcast Kick-off van De Telegraaf. AZ werd met 1-0 verslagen, al ging dat alles behalve soepel. "Nu, in deze wedstrijd helemaal, omdat ze zich helemaal terugtrokken. Ik denk dat dat niet de bedoeling moet zijn bij Ajax."
"Farioli speelde altijd zo", reageert Mike Verweij, die niet vindt dat Ajax altijd zo matig speelt. "De wedstrijden tegen Sparta en AZ waren inderdaad heel slecht vanuit Ajax-perspectief. Dat leek inderdaad heel erg op het spel onder Farioli. Maar tegen Atalanta, Groningen en Fortuna Sittard speelden ze wel anders. Dus het kan wel."
Verweij vindt dat Ajax wel beter kan, gezien het meer kwaliteiten heeft dan onder Farioli. "Het zit ook in de selectie. Míchel heeft wel veel beter materiaal dan Farioli had. Hij moet hier aanvallend veel meer uithalen dan hij tegen AZ deed."
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Míchel krijgt kritiek: "Hij gaat steeds meer lijken op Farioli"
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