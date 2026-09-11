Míchel krijgt kritiek: "Wat een opgewonden standje is dat, zeg"
Marco Timmer is zeer enthousiast over de topper tussen Ajax en PSV. Hij zag een wedstrijd van hoog niveau, waar beide ploegen hun tactiek behoorlijk op orde hadden. PSV trok aan het langste eind, nadat Ajax aanvankelijk de overhand had.
"Peter Bosz wil dat er door gedekt wordt en dat overal op het veld er een-op-een situaties ontstaan. Maar in de eerste helft zag je heel goed wat Ajax deed, en dat deden ze heel goed. Twee van hun middenvelders stonden wat lager en PSV dekte daarop door, waardoor die ballen op Tolu makkelijker waren", zegt Marco Timmer bij de Skiete Willy Podcast van Voetbal International.
"Dat deed Tolu hartstikke goed", vervolgt Timmer over de boomlange spits, die daardoor de bal veel kreeg. "Hij verspeelde eerste twee keer de bal en Míchel, wat een opgewonden standje is dat, die stuurde na twintig minuten twee spitsen naar buiten om warm te gaan lopen. Vervolgens maakte hij die goal en begon hij ook sterker te spelen."
In het tweede bedrijf werd er echter anders gespeeld. "Maar in de tweede helft zag je dat Sano meer in positie bleef als een echte controleur, waardoor hij die afvallende ballen makkelijker kon oppakken en dat deed hij ook allemaal. Daardoor kreeg PSV controle. En dat wil Bosz, controle door dominantie."
"Maar het was een heerlijke wedstrijd, en daar heb je Ajax ook voor nodig", is Timmer eerlijk. "Want als je ziet wat zij kunnen brengen, ook van de bank en je ziet wat er op het veld staat, dan zie je wel de contouren van een echte titelstrijd en daar worden PSV'ers ook alleen maar beter van."
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